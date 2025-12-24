‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী রাকিবকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন ৩ প্রার্থী

জকসু নির্বাচন
‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী রাকিবকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন ৩ প্রার্থী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী এ কে এম রাকিবকে সমর্থন দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী তিনজন। তাঁরা ভোট থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।
গতকাল মঙ্গলবার ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে ওই তিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।
নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো প্রার্থীরা হলেন অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী চন্দন কুমার দাস, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী রাকিব হাসান এবং ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী মাসরুফ আহমেদ।
এ কে এম রাকিব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি।
এর আগে ১৪ ডিসেম্বর রাকিবকে সমর্থন দিয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী তাওসিন ইসলাম ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মিঠুন চন্দ্র রায় নিজেদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন।
ভোট থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়া চন্দন কুমার দাস বলেন, ভূমিকম্পজনিত পরিস্থিতিতে গ্রামের বাড়ি চলে যাওয়ায় দীর্ঘ সময় প্রচারণার বাইরে ছিলেন তিনি। এতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েন। সময়ও কম ছিল। এসব বিবেচনায় তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
রাকিবকে সমর্থনের কারণ ব্যাখ্যা করে চন্দন কুমার দাস বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের বড় অংশ রাকিবকে সমর্থন দিচ্ছে। ২০১৮ সালের হল আন্দোলনের পর থেকে তিনি প্রায় সব আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন।
মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ না থাকলেও জবিয়ানদের স্বার্থে রাকিবকে সমর্থন করে তাঁর পক্ষে ভোট চাইছেন বলেও জানিয়েছেন চন্দন।
প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমর্থন পাওয়া এ কে এম রাকিব বলেন, ‘ভিপি পদে আমার জয় মানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিজয়। যারা জবিয়ানদের প্রতি আমার বিভিন্ন আন্দোলনের মূল্যায়ন করে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আশা করছি, জবিয়ানরা তাঁদের যোগ্য প্রতিনিধিকেই নির্বাচিত করবে।’