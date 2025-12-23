প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার নিন্দা জানিয়েছে লন্ডনভিত্তিক সংস্থা ‘ফাইন্যান্স আনকভার্ড’

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার নিন্দা জানিয়েছে লন্ডনভিত্তিক সংস্থা ‘ফাইন্যান্স আনকভার্ড’
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে ও সাংবাদিকদের ওপর সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে লন্ডনভিত্তিক অলাভজনক ও স্বাধীন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সংস্থা ‘ফাইন্যান্স আনকভার্ড’।
গত রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। এতে ফাইন্যান্স আনকভার্ড বলেছে, বিগত ১২ মাসের মধ্যেই প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয় সফরে গিয়েছিল তারা। এ ছাড়া এ দুই গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের তারা প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘সাংবাদিকতার স্বাধীনতার প্রতি প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের সাংবাদিকদের নীতিগতভাবে অটল থাকা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে ক্ষমতাকে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য সংকল্প আমাদের দারুণভাবে মুগ্ধ করেছে এবং এখনো করে। এ দুই গণমাধ্যমের কর্মীদের প্রতি আমাদের শতভাগ সংহতি রয়েছে।’