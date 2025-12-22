বাংলাদেশ

গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাচেষ্টা মামলায় আ.লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ফয়জুরকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গত বছরের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় মো. শামীম নামের এক শিক্ষার্থীকে হত্যাচেষ্টা মামলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতা ফয়জুর রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম গ্রেপ্তার আবেদন মঞ্জুর করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. হারুন অর রশিদ জানান, ফয়জুর রহমানকে আদালতে হাজির করার পর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক ওমর ফারুক গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

আবেদনে বলা হয়, ফয়জুর রহমানের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণ করার জন্য এই মামলার এজাহারভুক্ত ও অজ্ঞাতনামা আসামিদের প্ররোচনা দেওয়া ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ জন্য তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো প্রয়োজন। এ ছাড়া আসামির নাম-ঠিকানা যাচাইসহ অন্যান্য তদন্ত অব্যাহত আছে। তিনি জামিনে মুক্তি পেলে তদন্তে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে।

এদিকে মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই ঢাকা কলেজ এলাকায় আন্দোলনকারীদের হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণের হুকুম দেন। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে তাঁদের ওপর দেশি অস্ত্র দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি মারধর ও জখম করার জন্য আসামিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। ওই ঘটনায় ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. শামীম হত্যাচেষ্টার মামলা করেন।

গত সেপ্টেম্বরে রাজধানীর খিলক্ষেত থানার নিকুঞ্জ এলাকা থেকে সাবেক সংসদ সদস্য ও নবীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফয়জুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগ। এরপর তাঁকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়কার একাধিক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তখন থেকে তিনি কারাগারে আছেন।

