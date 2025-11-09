সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
ওপরতলার কিছু শিক্ষিত লোক যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসে ঘাড়ের ওপর গণভোট ও সনদের মতো বিষয় চাপিয়ে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের দৌলতপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ বলেন।
দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড দুই ধাপ বাড়িয়ে ১১তম করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অর্থ বিভাগে প্রস্তাব পাঠিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে কর্মরত সহকারী শিক্ষকদের বর্ধিত গ্রেডে বেতন দিতে বছরে অতিরিক্ত খরচ হবে প্রায় ৮৩১ কোটি ৯১ লাখ টাকা। বিস্তারিত পড়ুন...
সৌদি আরবের স্থপতি ও প্রকৌশলীরা ‘দ্য লাইন’ নামে তাঁদের ভবিষ্যতের নগর গড়ে তোলার পরিকল্পনায় ব্যাপক কাটছাঁট করছেন। যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের (এফটি) নতুন এক অনুসন্ধানে এ তথ্য উঠে এসেছে। বিস্তারিত পড়ুন...
আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠেয় এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। তার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে স্বাগতিকেরা। এই দুই ম্যাচের জন্য জাতীয় দলের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ১৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডার কিউবা মিচেল। তাঁর সঙ্গে ডাক পেয়েছেন ফর্টিস এফসির মোরশেদ আলীও। বিস্তারিত পড়ুন...
জীবনের গল্প অনেক সময় সিনেমার চেয়েও নাটকীয় হয়। তেমনই এক গল্প অভিনেত্রী লতিকার—যিনি তিব্বতের এক অনাথ আশ্রমে বড় হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ের আলোঝলমলে চলচ্চিত্রজগতে। রাজ কাপুর আর দিলীপ কুমারের মতো তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করা এই অভিনেত্রীর জীবন যেন ঠিক সিনেমার মতোই। বিস্তারিত পড়ুন...