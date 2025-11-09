বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

আমাদের ঘাড়ের ওপর গণভোট ও সনদ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের দৌলতপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়নবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে
ছবি: প্রথম আলো

ওপরতলার কিছু শিক্ষিত লোক যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসে ঘাড়ের ওপর গণভোট ও সনদের মতো বিষয় চাপিয়ে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের দৌলতপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ বলেন।
সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড ১১ করতে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব, হলে কত টাকা লাগবে

বেতন গ্রেড বাড়ানোসহ তিন দফা দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ডাকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকেরা। পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোতে কর্মবিরতি পালন চলছে
ছবি: সাজিদ হোসেন

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড দুই ধাপ বাড়িয়ে ১১তম করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অর্থ বিভাগে প্রস্তাব পাঠিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে কর্মরত সহকারী শিক্ষকদের বর্ধিত গ্রেডে বেতন দিতে বছরে অতিরিক্ত খরচ হবে প্রায় ৮৩১ কোটি ৯১ লাখ টাকা। বিস্তারিত পড়ুন...

সৌদি যুবরাজের মেগা প্রকল্প ‘বাস্তবসম্মত’ নয় বলেই কি নগর পরিকল্পনায় কাটছাঁট চলছে

সৌদি আরবের ‘দ্য লাইন’ নামের নগর–পরিকল্পনার নকশা
ছবি: এএফপি

সৌদি আরবের স্থপতি ও প্রকৌশলীরা ‘দ্য লাইন’ নামে তাঁদের ভবিষ্যতের নগর গড়ে তোলার পরিকল্পনায় ব্যাপক কাটছাঁট করছেন। যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের (এফটি) নতুন এক অনুসন্ধানে এ তথ্য উঠে এসেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন কিউবা মিচেল

প্রথমবার বাংলাদেশ দলে ডাক পেয়েছেন কিউবা মিচেল
ইনস্টাগ্রাম/কিউবা মিচেল

আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠেয় এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। তার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে স্বাগতিকেরা। এই দুই ম্যাচের জন্য জাতীয় দলের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ১৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডার কিউবা মিচেল। তাঁর সঙ্গে ডাক পেয়েছেন ফর্টিস এফসির মোরশেদ আলীও। বিস্তারিত পড়ুন...

অনাথ আশ্রম থেকে বলিউড নায়িকা

অভিনেত্রী লতিকা। আইএমডিবি

জীবনের গল্প অনেক সময় সিনেমার চেয়েও নাটকীয় হয়। তেমনই এক গল্প অভিনেত্রী লতিকার—যিনি তিব্বতের এক অনাথ আশ্রমে বড় হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ের আলোঝলমলে চলচ্চিত্রজগতে। রাজ কাপুর আর দিলীপ কুমারের মতো তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করা এই অভিনেত্রীর জীবন যেন ঠিক সিনেমার মতোই। বিস্তারিত পড়ুন...

