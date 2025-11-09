জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন কিউবা মিচেল

জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন কিউবা মিচেল
আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠেয় এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। তার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে স্বাগতিকেরা।
এই দুই ম্যাচের জন্য জাতীয় দলের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ১৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডার কিউবা মিচেল। তাঁর সঙ্গে ডাক পেয়েছেন ফর্টিস এফসির মোরশেদ আলীও।
৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ছয় দিন পর বাফুফে ঘোষণা করে ২৭ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড। আজ দুপুরে ক্যাম্পে যোগ দিচ্ছেন মিচেল ও মোরশেদ।
দল সূত্রে জানা গেছে, ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও ডিফেন্ডার রহমত মিয়া কিছুদিন ধরে চোটে ভুগছেন। তাদের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দল থেকে বাদ পড়েছেন। তাদের পরিবর্তে কিউবা ও মোরশেদকে ডেকেছেন কোচ হাভিয়ার কাবরেরা।
এই প্রথম বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন কিউবা মিচেল। কিংসের হয়ে খেলা ১৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার ইংল্যান্ডের ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-২১ দলে খেলেছেন। এর আগে একই ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৮ দলের হয়ে ২৫ ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন।
মিডফিল্ডের তিন পজিশন—ডিফেন্সিভ, সেন্ট্রাল ও অ্যাটাকিং—যেকোনো ভূমিকায় খেলতে পারেন কিউবা মিচেল। অনূর্ধ্ব-২৩ দলে দৃষ্টি কাড়া পারফরম্যান্সের পর জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন মোরশেদ আলী। এর আগে এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ টুর্নামেন্টের বাছাই ক্যাম্পেও ছিলেন এই উইঙ্গার।