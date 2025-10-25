শুভ সকাল। আজ ২৫ অক্টোবর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
বৃহত্তর সিলেটের পাহাড়ি বনাঞ্চলে একসময় হাতির চলাচল ছিল নিত্যদৃশ্য। কিন্তু গত কয়েক দশকে এ অঞ্চলের হাতির দল প্রায় হারিয়ে গেছে। এখন শুধু মৌলভীবাজারের পাথারিয়া বনে তিনটি নারী হাতির হদিস পাওয়া যায়। একমাত্র পুরুষ হাতিটি ২০১২ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে মারা যাওয়ার পর থেকেই পাথারিয়া বনে হাতি বিলুপ্তির আশঙ্কা তৈরি হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
এ ধরনের গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ আমলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এভাবেই তখন আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগ আর বিচার বিভাগ রাজনৈতিক হুকুমের আজ্ঞাবহ হয়ে উঠেছিল। এমন স্বৈরাচারী ব্যবস্থার কারণেই আইনের শাসনের ওপর কোনো আস্থা ছিল না।বিস্তারিত পড়ুন...
১৯ অক্টোবর রাজধানীর বসুন্ধরায় আইইউবি মাল্টিপারপাস হলে ঢাকা প্ল্যান্টার্সের আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে আয়ানকে বাংলাদেশের প্রথম ‘কার্বন-নিরপেক্ষ শিশু’ঘোষণা করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএডি) এবং ঢাকা প্ল্যান্টার্সের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
দীর্ঘদিন ধরে এটাকে আত্মহত্যা বললেও গত সোমবার ২৯ বছর পরে হত্যা মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দীর্ঘ এই সময় ধরে ছেলে হত্যার বিচার চাওয়া সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে প্রথম আলোর মুখোমুখি হলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনজুরুল আলম। বিস্তারিত পড়ুন...
মিয়ানমারের চীন সীমান্তে বছর কয়েক মাস ধরে কঠিন লড়াইয়ের পর বিদ্রোহীরা জান্তা বাহিনীকে হটিয়ে কিয়াউকম শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। চীন সীমান্ত থেকে মিয়ানমারের বাকি অংশে যাওয়ার প্রধান বাণিজ্য রুট এ অঞ্চলে অবস্থিত। তখন এটি ছিল বিদ্রোহীদের জন্য এক বড় জয়। বিস্তারিত পড়ুন...