বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ বুধবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

জুলাই সনদ নিয়ে নতুন সংকট, ‘অতি জরুরি’ বৈঠক সন্ধ্যায়

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আজ বুধবার বিকেলে
ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের সৌজন্যে

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক মতভিন্নতার কারণে এই অনিশ্চয়তা বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় আজ বুধবার সন্ধ্যা ছয়টায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ‘অতি জরুরি’ বৈঠক ডেকেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

আরও পড়ুন...

আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবি নিয়ে কী ভাবছে সরকার, দাবি পূরণে কত টাকা দরকার

তিন দফা দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। ঢাকা। ১৫ অক্টোবর
ছবি: প্রথম আলো

মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা) বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে টানা চার দিন ধরে রাস্তায় আন্দোলন করছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। কখনো জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায়, কখনো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বা হাইকোর্টের সামনের সড়কে কর্মসূচি পালন করছেন। সর্বশেষ আজ দুপুরের পর দাবি পূরণ করে প্রজ্ঞাপন জারির দাবিতে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তাঁরা।

আরও পড়ুন...

লজ্জার রেকর্ড নিয়ে দেশে ফিরছে বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের কাছে ওয়ানডেতে প্রথমবার ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ
বিসিবি

রশিদ খানের বলে ব্যাট বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নুরুল হাসান। কিন্তু রশিদ খানের গুগলিটা আঘাত করল তাঁর প্যাডে। রশিদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্পায়ারও আঙুল তুলে দেন মুহূর্তেই। রিভিউটা নুরুল নিয়েছিলেন ঠিকই, কাজ হয়নি।

আরও পড়ুন...

কান্দাহারে পাকিস্তানের হামলায় অন্তত ১৫ আফগান নিহত: তালেবান সরকারের দাবি

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশের পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় ট্যাংকের ওপর এক তালেবান সেনা সদস্য। ১৫ অক্টোবর ২০২৫, স্পিন বোল্ডাক
ছবি: রয়টার্স

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোল্ডাক এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে ও আজ বুধবার ভোরে পাকিস্তানি হামলায় ১২ থেকে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আফগানিস্তানের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন...

মাকে জড়িয়ে কাঁদছেন রিপন মিয়া...

রিপন মিয়া মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন
ভিডিও থেকে

আবারও আলোচনায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর রিপন মিয়া। মঙ্গলবার সারা দিন তাঁকে নিয়ে চর্চা। একদিকে রিপন মিয়াকে নিয়ে টেলিভিশনের প্রতিবেদনে উঠে আসা অভিযোগ, অন্যদিকে তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে কান্না করা রিপনের ভিডিও—দুই বিপরীত দৃশ্য একসঙ্গে নাড়া দিয়েছে পুরো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে।

আরও পড়ুন ...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন