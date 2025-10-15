ক্রিকেট

ওয়ানডে সিরিজ

লজ্জার রেকর্ড নিয়ে দেশে ফিরছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক
আফগানিস্তানের কাছে ওয়ানডেতে প্রথমবার ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশবিসিবি

শেষটাই সবচেয়ে বাজে হলো। ২৯৪ রানের লক্ষ্য, আবুধাবিতে কাল তৃতীয় ওয়ানডেতে রান তাড়ায় বাংলাদেশ ২৭.১ ওভারে অলআউট ৯৩ রানে। রেকর্ড ২০০ রানে জিতে তাতে ওয়ানডেতে প্রথমবার বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করে ফেলল আফগানিস্তান। বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডেতে রানের হিসেবে আফগানদের এটিই সবচেয়ে বড় জয়।

বিলাল সামির পেস আর রশিদ খানের লেগ স্পিনে হাঁসফাঁস করেই বিধ্বস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের দুর্দশার সবচেয়ে ভালো ছবিটা ফুটে উঠেছিল ২১তম ওভারে। রশিদ খানের বলে ব্যাট বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নুরুল হাসান। কিন্তু রশিদ খানের গুগলিটা আঘাত করল তাঁর প্যাডে। রশিদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্পায়ারও আঙুল তুলে দেন মুহূর্তেই। রিভিউটা নুরুল নিয়েছিলেন ঠিকই, কাজ হয়নি। কীভাবে বলটা তাঁর পায়ে লাগল, চোখমুখে সেই অবিশ্বাস নিয়েই ড্রেসিংরুমে ফিরলেন নুরুল।

আবুধাবিতে কাল বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের প্রতীকই ছিল নুরুলের এই আউট। এমন নয়, রশিদ আসার আগে বাংলাদেশ খুব ভালো অবস্থায় ছিল। কিন্তু তাঁর গুগলিতে যেভাবে ব্যাটসম্যানরা বোকা বনে গেছেন, তাতে ওয়ানডেতে দীর্ঘদিন ধরে চলা হতাশার গল্পই লেখা হয়েছে আরও একবার। আগের ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড কাল নতুন করে লিখেছে বাংলাদেশ।

ভালো করতে পারেননি শেষ ম্যাচে একাদশে সুযোগ পাওয়া নাহিদ রানা
বিসিবি

তাতে ফিরে এসেছে সাত বছর আগের পুরোনো এক দুঃস্মৃতিও। গতকালের আগে বাংলাদেশ ওয়ানডেতে সর্বশেষ ১০০ রানের নিচে অলআউট হয়েছিল ২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মিরপুরে, ৮২ রানে।

তৃতীয় ওয়ানডের আগে রিশাদ হোসেন বলেছিলেন, শেষ ম্যাচটা জিতে ভালোভাবে দেশে ফিরতে চান তাঁরা। বাংলাদেশ ফিরছে আফগানদের কাছে ধবলধোলাই ও সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের রেকর্ড গড়ে।
হতাশার এই গল্পের শুরুটা টস হেরে ফিল্ডিংয়ে নামার পরই। প্রথম উইকেটের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৬ ওভার পর্যন্ত। তানভীর ইসলামের বলে রহমানউল্লাহ গুরবাজ আউট হলে আফগানিস্তানের ৯৯ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙে ঠিকই, কিন্তু স্বস্তিটা তখনো ফেরেনি।

ইনিংসের মাঝপথে দেড় শ রান তোলা আফগানিস্তান তখন চোখ রাখছিল তিন শতে। সেটি তারা পারেনি, থেমেছে ৭ রান দূরে। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ৯৫ রান করেছেন ইব্রাহিম জাদরান। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ৯৫ রানে আউট হয়ে সেঞ্চুরির সুযোগ হারালেন আফগান ওপেনার। দলটির হয়ে ৩৭ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬২ রান করেছেন শেষ দিকে তাণ্ডব চালানো মোহাম্মদ নবী।

রান তাড়াটা এমনিতেও কঠিনই হওয়ার কথা ছিল। মোহাম্মদ নাঈম ২৪ বলে ৭ আর নাজমুল হোসেন ১৬ বলে ৩ রানে আউট হওয়া পর সেই চাপেই ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ১৭তম ওভারে বোলিংয়ে আসতেই পুরো এলোমেলো বাংলাদেশ। প্রথম বলে তাওহিদ হৃদয়কে ফিরিয়ে শুরু, গুগলিতে বোল্ড হৃদয়।

১৮ অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ
বিসিবি

সংস্করণ বদলে টি-টোয়েন্টি থেকে ওয়ানডে হওয়ার পরও বাংলাদেশের ভরসা হওয়া সাইফ হাসানকেও রশিদ বোল্ড করেন গুগলিতেই। তাতে ওঠে পুরোনো সেই প্রশ্নটাও, বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা রশিদের নাম দেখে খেলেন নাকি তাঁর বল দেখে!

রশিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরে তাঁকে ছাড়িয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন পেসার বিলাল সামি। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের অসহায় আত্মসমর্পণে লেখা হয় হারের গল্প। ওয়ানডেতে ধুঁকতে থাকা বাংলাদেশ সর্বশেষ ১৩ ম্যাচে জয় পেয়েছে মাত্র একটি।

তিন দিন পরই আবার এই সংস্করণে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে—এর আগে মিরাজের দল কি আফগানিস্তানের কাছে হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার ধাক্কা সামলাতে পারবে?

