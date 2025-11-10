২৮০ আসন কমেছে সরকারি মেডিকেল কলেজে
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসন কমাচ্ছে। আজ সোমবার একটি স্মারকে সরকারি মেডিকেল কলেজে ২৮০টি আসন কমানোর কথা বলেছে মন্ত্রণালয়। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসন কমানোর স্মারকও খুব শিগগির প্রকাশ হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।
দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ আছে ৩৭টি। এই কলেজগুলোতে আসন ছিল ৫ হাজার ৩৮০টি। এর মধ্যে ১৪টি মেডিকেল কলেজের মোট ৩৫৫টি আসন কমানো হয়েছে। অন্যদিকে তিনটি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন ৭৫টি বাড়িয়েছে। ফলে দুই মিলিয়ে আসন কমছে ২৮০টি।
দেশের আটটি পুরোনো সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন ছিল ২৫০টি করে। এদের প্রতিটি থেকে ২৫টি করে আসন কমানো হয়েছে। এই কলেজগুলো হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ।
রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে আসন ছিল ২৩০টি, তা থেকে ৫টি কমানো হয়েছে। হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজে আসন ছিল ১০০টি, কমিয়ে ৫০টি করা হয়েছে।
নেত্রকোনা, নওগাঁ, মাগুরা ও চাঁদপুর মেডিকেল কলেজে আসন ছিল ৭৫টি করে। প্রতিটি থেকে ২৫টি করে আসন কমানো হয়েছে।
গাজীপুরের তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ এবং টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজে আসন ২৫টি করে বাড়ানো হয়েছে। ২৩টি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত আছে।
দেশে মোট মেডিকেল কলেজ ১১০টি। সরকারি ৩৭টি বাদে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৬৭টি। এ ছাড়া একটি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও পাঁচটি বেসরকারি আর্মি মেডিকেল কলেজ আছে।
গতবার মেডিকেল কলেজগুলোতে এমবিবিএসে ভর্তিতে প্রতিটি আসনের জন্য প্রার্থী ছিলেন ২৫ জন।