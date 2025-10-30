সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভ সন্ধ্যা। আজ বৃহস্পতিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
শাপলা প্রতীকের দাবিতে অনড় অবস্থান জানিয়ে আসছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তবে ইসির প্রতীক তালিকায় না থাকায় এই প্রতীক দেওয়া যাবে না বলছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার ইসির নতুন যে প্রতীক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ‘শাপলা কলি’ যুক্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
দেশে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ হবে অবৈধ মুঠোফোন। এ লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) নামের একটি ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে সরকার। বিস্তারিত পড়ুন...
টেস্ট ম্যাচে দিনে দুবার বিরতি দেওয়া হয়। প্রথম বিরতিকে বলা হয় লাঞ্চ ব্রেক বা মধ্যাহ্নবিরতি, দ্বিতীয় বিরতিকে টি ব্রেক বা চা বিরতি। তবে শত বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই রীতির ব্যতিক্রম হতে যাচ্ছে এবার। আগে হবে চা, এরপর লাঞ্চ। ব্যতিক্রমী এই ঘটনা ঘটতে চলেছে আগামী ২২ নভেম্বর শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে। বিস্তারিত পড়ুন...
ভারতের বহুল আলোচিত, নানা কারণে বিতর্কিত রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’। কয়েক বছর ধরে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সালমান খান। অভিনেতা ‘বিগ বস’ সঞ্চালনা করে কত পারিশ্রমিক পান, তা নিয়ে প্রতিবছরই নানা ধরনের গুঞ্জন শোনা যায়। সম্প্রতি খবর হয়েছে, অভিনেতা এবার ‘বিগ বস’ থেকে ১৫০ কোটি রুপি বা প্রায় ২০০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। কিন্তু এটা কি আদৌ সত্যি? বিস্তারিত পড়ুন...
আগামী বছরের এপ্রিলে চীন সফরে যাবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আজ বৃহস্পতিবার চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে ট্রাম্প নিজেই এ কথা বলেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...