সালমান কি সত্যিই ২০০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিচ্ছেন
ভারতের বহুল চর্চিত, নানা কারণে বিতর্কিত রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’। কয়েক বছর ধরে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সালমান খান। অভিনেতা ‘বিগ বস’ সঞ্চালনা করে কত পারিশ্রমিক পান, তা নিয়ে প্রতিবছরই নানা ধরনের গুঞ্জন শোনা যায়। সম্প্রতি খবর হয়েছে, অভিনেতা এবার ‘বিগ বস’ থেকে ১৫০ কোটি রুপি বা পায় ২০০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। কিন্তু এটা কি আদৌ সত্যি?
সালমানের পারিশ্রমিক নিয়ে গুঞ্জনের মধ্যে কথা বলেছেন ‘বিগ বস ১৯’-এর নির্মাতা ঋষি নেগি। তিনি স্পষ্ট করে জানান, সালমানের চুক্তি সরাসরি জিওহটস্টারের সঙ্গে, তাই তিনি সঠিক অঙ্ক জানেন না।
ঋষি নেগি বলেন, ‘এ চুক্তি জিওহটস্টার ও সালমান স্যারের মধ্যে। তাই এর বিস্তারিত আমার জানা নেই। তবে যা–ই হোক না কেন, তিনি উচ্চ পারিশ্রমিকের যোগ্য।’
‘বিগ বস’ ও সালমান
অনেকে অভিযোগ তুলেছিলেন, সালমান খান নাকি কিছু প্রতিযোগীর প্রতি পক্ষপাত দেখান। এ প্রসঙ্গে নেগি জানান, সালমান নিজেই ‘বিগ বস’–ঘরের ভেতরের ঘটনাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করেন। প্রতি সপ্তাহান্তের পর্বের আগে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ও হাইলাইটস নিজে দেখে নেন, তারপর নিজের মতামত গঠন করেন।
ঋষি নেগি বলেন, ‘ঘরের ভেতর কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে সালমানের আগ্রহ অনেক বেশি। আমরা নির্মাতারা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিই, দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও বিবেচনা করি, তারপর একত্রে সপ্তাহান্তের পর্ব তৈরি করি।’
নেগি আরও যোগ করেন, সালমানকে নাকি ইয়ারপিসে সংলাপ বলে দেওয়া হয়—এ গুজবও পুরোপুরি মিথ্যা।
‘সালমানকে দিয়ে কখনোই এমন কিছু বলানো যায় না, যা তিনি নিজে বিশ্বাস করেন না। সালমান নিজের মতো করে কথা বলেন, মন থেকে বলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়াগুলো লেখা বা সাজানো নয়,’ স্পষ্ট মন্তব্য নেগির।
সালমান খানের ভবিষ্যৎ
প্রতিবছরই গুঞ্জন ওঠে—সালমান খান নাকি এবার ‘বিগ বস’ ছেড়ে দিতে পারেন। তবে নেগি জানান, সালমানের সঙ্গে এই শোর এখন এক গভীর মানসিক বন্ধন তৈরি হয়েছে।
ঋষি নেগি বলেন, ‘কিছু মৌসুমের পর সালমান বলেছেন, এবার হয়তো করা হবে না। কিন্তু এখন তিনি এই শোর সঙ্গে আবেগপ্রবণভাবে যুক্ত। স্টেজে তাঁর উপস্থিতি, প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলোচনার ধরন—সবকিছুই তাঁর ভেতর থেকে আসে।’
প্রতিটি নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার আগে সালমানের সঙ্গে দলীয় বৈঠক হয়—যেখানে শোর কাঠামো, সম্প্রচারের পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
সালমান: শোর প্রাণপুরুষ
২০০৪ সালে ‘বিগ বস’-এর চতুর্থ মৌসুম থেকে সঞ্চালনার দায়িত্বে আছেন সালমান খান। তাঁর রসিকতা, কড়া মন্তব্য আর আন্তরিক সম্পৃক্ততার জন্যই ‘বিগ বস ১৯’ এখনো ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো।
সালমানের পারিশ্রমিক আসলে কত
‘বিগ বস’–এ সালমান কত পারিশ্রমিক পান, সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে তিনি যে ১৫০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক পান, সে গুঞ্জব পুরোপুরি মিথ্যা নয়। শোর একটি সূত্র ইন্ডিয়া টুডেকে জানিয়েছে, কয়েক বছর আগে তিনি পারিশ্রমিক পেতেন ১০০ কোটি রুপি। এখন সেটা বেড়েছে। সম্ভবত সেটা ১২০ থেকে ১৪০ কোটিতে গিয়ে দাড়িয়েছে।
পিংকভিলা অবলম্বনে