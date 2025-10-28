নারীবিদ্বেষী মন্তব্য, প্রবল বিতর্কে সালমান
জমে উঠেছে ‘বিগ বস’-এর উনিশতম মৌসুম। অর্ধেক অধ্যায় পেরিয়ে রিয়েলিটি শোয়ের গতিবিধি বর্তমানে অনেকটাই স্পষ্ট। তবে এবারের আসরে বেশ কয়েকবার বেফাঁস মন্তব্য করে দর্শকমহলের বিরাগভাজন হয়েছেন সঞ্চালক সালমান খান! এবার ‘বিগ বস’ প্রতিযোগী ফারহানা ভাটকে নিয়ে মন্তব্য করে নিজেই বিতর্কে জড়ালেন সালমান। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
সম্প্রতি ‘বিগ বস’-এর এক পর্বে আশনূর কৌর তাঁর সহ-প্রতিযোগী ফারহানা ভাট সম্পর্কে সালমানের কাছে অভিযোগ করেন। আশনূরের দাবি, ‘ফারহানা নেতিবাচকতা ছড়াচ্ছে। বিগ বসের ঘরের বাইরেও কি ফারহানা এ রকমই?’ এ কথায় সায় দিয়ে ব্যঙ্গাত্মকভাবে সালমান বলেন, ‘ফারহানার যখন বিয়ে হবে, তখন পরিবারের লোক পাত্রী হিসেবে ওর খোঁজখবর নেবে, ও কেমন? তখন কী বলবে, ওহ, এই মেয়ে তো গালিগালাজ দেয়! ঝগড়া করে। প্লেট ভাঙে, ঘরের বউ হিসেবে এ রকম মেয়েই দরকার! আমাদের ছেলের জন্য এ রকম শান্তশিষ্ট মেয়ে প্রয়োজন! যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে করবে, তার জীবন তো বরবাদ হয়ে যাবে।’
ভাইজানের মন্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সালমানের সমালোচনা করে অনেকেই তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
একজন মন্তব্য করেছেন, ‘একটু স্বাধীনচেতা, দৃঢ়, বলিষ্ঠ স্বভাবের নারী হলেই সহ্য করতে পারেন না সালমান। হিনা থেকে গওহর, রুবিনা, প্রিয়াঙ্কা; এখন ফারহানাকে আক্রমণ করলেন।’
কেউ বললেন, ‘এত বড় মাপের নারীবিদ্বেষী মানুষ দেখিনি আগে।’ কেউ চোখে আঙুল দিয়ে ভাইজানের বৈষম্যমূলক ভাবনার কথা তুলে ধরলেন। একজন মন্তব্য করেছেন, ‘বিগ বসের ঘরের আরেক প্রতিযোগী অমলকে তো বলার সাহস নেই যে ওকে কোন নারী বিয়ে করবে! ফারহানা নারী বলেই তাঁকে নিয়ে যা খুশি তা বলা সহজ।’
বিতর্কের ঝড় বয়ে গেলেও সালমানের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।