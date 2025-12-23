ভাঙ্গার হামিরদী ও আলগী ইউনিয়ন নিয়ে আপিল বিভাগে ৪ জানুয়ারি শুনানি

ভাঙ্গার হামিরদী ও আলগী ইউনিয়ন নিয়ে আপিল বিভাগে ৪ জানুয়ারি শুনানি
ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন (আলগী ও হামিরদী) পরিষদকে ফরিদপুর–২ সংসদীয় আসন থেকে সরিয়ে আগের মতো ফরিদপুর–৪ আসনে যুক্ত করতে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের আবেদনের শুনানি হবে আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে।
হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) করা লিভ টু আপিলের (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) আবেদনটি আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক আজ মঙ্গলবার নিয়মিত বেঞ্চে পাঠানোর আদেশ দিয়ে শুনানির জন্য আগামী ৪ জানুয়ারি দিন ঠিক করে দেন।
ফরিদপুর-৪ আসনের অধীন ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনে জুড়ে দিয়ে গত ৪ সেপ্টেম্বর গেজেট প্রকাশ করেছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনী আসন পুনর্বিন্যাসে এই পরিবর্তন আসে।
তবে এতে আপত্তি তুলে প্রতিবাদে নামেন আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন দুটির বাসিন্দারা। তাঁরা আগের মতোই ফরিদপুর–৪ আসনে থাকার দাবি জানান। এর মধ্যে ইসির প্রজ্ঞাপন চ্যালেঞ্জ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহবুবুর রহমান দুলালসহ পাঁচজন গত ৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।
ইসির গেজেটের ওই অংশটুকুর বৈধতা নিয়ে রিট আবেদন হলে চূড়ান্ত শুনানি শেষে ১১ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রায় দেন। রায়ে আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনে নগরকান্দা ও সালথা উপজেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গেজেটের অংশটুকু আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ দুটিকে ফরিদপুর–৪ আসনে যুক্ত করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গেজেট জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ২১ ডিসেম্বর আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। আজ বিষয়টি আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে শুনানির জন্য ওঠে।
আদালতে ইসির পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ ও মো. হাবিবুর রহমান এবং রিট আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব শুনানি করেন।
রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী হুমায়ন কবির পল্লব প্রথম আলোকে বলেন, হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ না দিয়ে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে লিভ টু আপিল শুনানির জন্য আগামী ৪ জানুয়ারি দিন ধার্য করে দিয়েছেন চেম্বার আদালত। আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন পরিষদকে ফরিদপুর–৪ সংসদীয় আসনে যুক্ত করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করতে হাইকোর্টের দেওয়া রায় আপাতত বহাল থাকছে।
ইসির আইনজীবী হাবিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আদালত বলেছেন পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি হোক। চেম্বার আদালত আগামী ৪ জানুয়ারি শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন।