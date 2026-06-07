শুভ সকাল। আজ ৭ জুন, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
‘তিন বছর ধরে কারখানায় হেলপার হিসেবে কাজ করি। ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গেছিলাম। ছুটি শেষে সকালে কারখানায় ঢুকতেই তারা (কারখানা কর্তৃপক্ষ) আমার আইডি কার্ড নিয়া নিছে। চাকরি নাই কইয়া কইছে, “মোবাইলের মেসেজ দেখেন গা।” বাসায় গিয়া মোবাইলে দেখি, কোনো মেসেজ নাই। এখন আমি কী করুম?’
বিস্তারিত পড়ুন...
নিজের উপার্জনের টাকায় গড়া বাড়িতে থাকতে পারেন না। বয়সের ভারে ন্যুব্জ, শারীরিকভাবে পঙ্গু এই বৃদ্ধকে থাকতে হচ্ছে একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে। তাঁর অভিযোগ, নিজের ছোট সন্তান ও তাঁর স্ত্রী মিলে তাঁকে বাড়িছাড়া করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
অনেকের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতিও ঘটছে। অনলাইনভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে যেসব নেতা বক্তব্য দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে একটি অংশ নিজেদের কিছু ভুলভ্রান্তির কথা মৃদুস্বরে বললেও কাঠামোগতভাবে তাঁদের পরিবর্তন তেমন চোখে পড়ার মতো নয়।
বিস্তারিত পড়ুন...
২৬ বছর পর যেন সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল গোয়ার মাটিতে। অষ্টম নারী সাফের ফাইনালে ভারতের কাছে ৩-১ গোলে হেরে নিজেদের ট্রফিটা হাতছাড়া করল বাংলাদেশ দল। জমকালো এই ফাইনাল ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটি আলোকিত করেন গোয়া রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী। বিস্তারিত পড়ুন...
বিশ্বের ৩৬টি দেশের অধিকাংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসরায়েলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। সেই সঙ্গে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর তাঁদের আস্থা ‘খুব সামান্য’ কিংবা ‘একেবারেই নেই’ বলেও জানান। বিস্তারিত পড়ুন...