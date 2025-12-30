বাংলাদেশ

শুভ সকাল। আজ ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

সারা দেশে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ২৫৮২টি

নির্বাচন কমিশন
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সারা দেশে ৩০০ সংসদীয় আসনে মোট ২ হাজার ৫৮২টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। সেই হিসাবে প্রতি আসনে গড়ে ৮টির বেশি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

এনসিপিতে যোগ দিয়ে মুখপাত্র হলেন আসিফ মাহমুদ, নির্বাচন করবেন না

এনসিপির সংবাদ সম্মেলনে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূইয়া
ছবি: প্রথম আলো

জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তবে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না। তিনি এনসিপির মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধানের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।
বিস্তারিত পড়ুন...

ইতিহাসের মনগড়া ভাষ্য তৈরিতে বিজেপির পথ ধরেছে জামায়াত

রায়ের বাজারে বুদ্ধিজীবীদের লাশ। ‘ঢাকা ১৯৪৮-১৯৭১ আলোকচিত্র সংকলন’ বই থেকে নেওয়া।

ভারতে নিজেদের মতো করে ইতিহাসের বয়ান তৈরির জন্য দক্ষিণপন্থী বিজেপি দলের নেতৃত্ব, তাদের অনুসারী শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক, সিনেমা নির্মাতা, সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনফ্লুয়েন্সার, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি (হোয়াটস অ্যাপ ব্যবহার করে গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো), ফেসবুকের বট বাহিনী (স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার বা ভুয়া অ্যাকাউন্টের একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক ) একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

ভারতে বাড়ছে গণপিটুনি, পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই

গণপিটুনি
প্রতীকী ছবি

ভিন্ন একটি দিন, ভিন্ন একটি রাজ্য, ভিন্ন একটি রোমহর্ষক গণপিটুনির ঘটনা। চলতি মাসে এটি নিয়ে এ রকম তিনটি ঘটনা ঘটল। তাই বলতে হয়, লজ্জা ও আতঙ্কজনক একটি পাদটীকা নিয়ে বছরটি বিদায় নিচ্ছে। এমন একটি বছর শেষ হতে চলেছে, যেখানে আমরা ‘অপর করে দেওয়া’ (আদারিং) ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে দেখছি। প্রশ্ন উঠেছে—তরুণ ও কর্মজীবী মানুষ কি নিজ দেশে নির্ভয়ে-নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবেন না? বিস্তারিত পড়ুন...

সিলেটে বসে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানি তারকা, স্ত্রী বললেন ‘তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ’

ইমাদ ওয়াসিম ও সানিয়া আশফাক
ইনস্টাগ্রাম

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএলে) খেলতে পাকিস্তানের ইমাদ ওয়াসিম এখন বাংলাদেশে। ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে অবস্থান করছেন সিলেটে। গতকাল রাতে সেখানে থেকেই ইনস্টাগ্রামে স্ত্রী সানিয়া আশফাকের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের খবর জানিয়েছেন এই ক্রিকেটার। বিস্তারিত পড়ুন...

