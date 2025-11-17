সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভ সন্ধ্যা। আজ সোমবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আরেক আসামি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। বিস্তারিত পড়ুন...
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রায়কে ঐতিহাসিক হিসেবে উল্লেখ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। একই সঙ্গে সরকার সর্বস্তরের জনগণকে শান্ত, সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছে। আজ সোমবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল রোববার বলেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা শুরু করতে পারে। ক্যারিবীয় সাগরে ব্যাপক মার্কিন সামরিক শক্তি মোতায়েনের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটনের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে থাকা মাদুরো সরকার প্রথমবারের মতো এ ধরনের ইঙ্গিত পেল। বিস্তারিত পড়ুন...
নাটক, সিনেমা কিংবা ওটিটির কাজ নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থাকেন মেহজাবীন চৌধুরী। কাজ দিয়ে ভক্তদের কাছে তিনি আলাদাভাবে পরিচিতি। সেই মেহজাবীন হঠাৎ করেই গতকাল জানতে পারেন, তাঁর নামে মামলা হয়েছে। গতকাল সেই মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন নিতে তাঁকে আদালতে যেতে হয়। তিনি গতকালই জামিন নিয়েছেন। এ ঘটনা নিয়ে এবার ফেসবুকে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আসলে কী ঘটেছিল মেহজাবীনের সঙ্গে? বিস্তারিত পড়ুন...
গতকাল রাতে ৩২তম দল হিসেবে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে নরওয়ে। ইতালিকে ৪–১ গোলে হারানোর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় পর বিশ্বকাপে ফিরল তারা। ১৯৯৮ সালে নরওয়ে সর্বশেষ বিশ্বকাপ খেলেছিল, সেবারই প্রথম ৩২ দলের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর এবার ফরম্যাট বদলে দল যখন ৪৮ হলো, সেই নতুন ফরম্যাটেও জায়গা করে নিল ‘নিশীথ সূর্যের দেশ’–খ্যাত নরওয়ে। বিস্তারিত পড়ুন...