সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ শুক্রবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না, যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীকে জানালেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন সফররত যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়
ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

আগামী জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কার্যক্রম স্থগিত থাকায়, পরে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন বাতিল (স্থগিত) করায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সফররত যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যানের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। বিস্তারিত পড়ুন...

দ্য উইকে শেখ হাসিনার নিবন্ধ, অস্বীকারের রাজনীতি ও অসত্যচর্চার নমুনা

শেখ হাসিনা
কার্টুন: প্রথম আলো

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যাওয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোশ্যাল মিডিয়ার বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে ‘স্ক্রিম অব ফ্রাস্টেশন’ বা ‘হতাশার চিৎকার’-এর পাশাপাশি এখন কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযানে কী কী ঝুঁকি, জেনে নিলেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
ফাইল ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভেনেজুয়েলায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের বিষয়ে চলতি সপ্তাহে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চারটি সূত্র সিএনএনকে এমনটা জানিয়েছে। সূত্রগুলো বলেছে, ব্রিফিংয়ে সামরিক অভিযানের বিভিন্ন দিক, সম্ভাব্য ঝুঁকি, বিকল্প ও রাজনৈতিক পরিণতি নিয়ে প্রেসিডেন্টকে বিস্তারিত জানানো হয়। বিস্তারিত পড়ুন...

ইনিংস ব্যবধানে জিতে সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

জয়ের পর বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপন
বিসিবি

তাইজুল ইসলামের বলটা ব্যারি ম্যাকার্থির ব্যাট ছুঁয়ে জমা পড়ে লিটন দাসের গ্লাভসে। আউট নিয়ে ছিলেন বেশ আত্মবিশ্বাসী লিটন। স্লিপে দাঁড়ানো বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন রিভিউ নেন সময় শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে। ক্রিকেটারদের জটলার চোখটাও সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় স্টেডিয়ামের বড় স্ক্রিনে। সেখানে লাল রঙে লেখা ওঠে, ‘আউট’! বিস্তারিত পড়ুন...

জেমস ও আলী আজমতের কনসার্টের অনুমতি দেয়নি পুলিশ

আলী আজমত ও জেমস
কোলাজ

নগরবাউল জেমস ও পাকিস্তানের সুফি-রক ঘরানার সংগীতশিল্পী আলী আজমতকে নিয়ে ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক কনসার্ট আয়োজন করেছিল অ্যাসেন কমিউনিকেশন। আজ শুক্রবার ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সংলগ্ন একটি কনভেনশন সেন্টারে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ সকালে জানা গেছে, আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে এই কনসার্টের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। বিস্তারিত পড়ুন...

