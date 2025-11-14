জেমস ও আলী আজমতের কনসার্টের অনুমতি দেয়নি পুলিশ

জেমস ও আলী আজমতের কনসার্টের অনুমতি দেয়নি পুলিশ
নগরবাউল জেমস ও পাকিস্তানের সুফি-রক ঘরানার সংগীতশিল্পী আলী আজমতকে নিয়ে ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক কনসার্ট আয়োজন করেছিল অ্যাসেন কমিউনিকেশন। আজ শুক্রবার ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর–সংলগ্ন একটি কনভেনশন সেন্টারে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, শুক্রবার সকালে জানা গেছে, আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে এই কনসার্টের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি সূত্র বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে।
সূত্রটি প্রথম আলোকে জানায়, বিমানবন্দর কেপিআইভুক্ত এলাকা, কদিন আগেই সেখানে অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, তাই সবকিছু বিবেচনা করে এ মুহূর্তে কনসার্টের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আয়োজকদের অন্য জায়গায় কনসার্ট আয়োজনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে আয়োজক প্রতিষ্ঠান অ্যাসেন কমিউনিকেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে “আলী আজমত অ্যান্ড জেমস: লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা” কনসার্টটি স্থগিত করা হয়েছে। আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই কনসার্ট পুনরায় আয়োজনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। নতুন তারিখ ও ভেন্যু সম্পর্কে শিগগিরই জানানো হবে।’
কনসার্টে অংশ নিতে তিন দিন আগে ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানের সংগীতশিল্পী আলী আজমত। এই কনসার্টের মাধ্যমে প্রথমবার এক মঞ্চে জেমসের সঙ্গে তাঁর পারফর্ম করার কথা ছিল। ঢাকায় এসে একটি বেসরকারি টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছিলেন আলী আজমত।