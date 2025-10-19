শুভ সকাল। আজ ১৯ অক্টোবর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
ব্রাজিল বাড়ির কথা মনে আছে? নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ছয়তলা এই বাড়ির পুরোটাতেই আঁকা ব্রাজিলের পতাকা। ফলকে লেখা নাম ‘ব্রাজিল বাড়ি’। ২০১৮ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ চলার সময় বাড়িটিতে গিয়েছিলেন ঢাকায় ব্রাজিলের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত জোয়াও তাবাজারা ডি অলিভেরিয়া জুনিয়র। বিস্তারিত পড়ুন...
ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাবেক পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) এম কে জাকির হাসান বলেছেন, কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের কারণ তদন্তে বেরিয়ে আসবে। নাশকতার সন্দেহের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ঢিল ছোড়া ঠিক নয়।’
১০ অক্টোবর। শরতের বাতাসে দিল্লির পাতা ঝরছে। ভারতের মাটিতে পা রাখলেন কাবুলের প্রভাবশালী নেতা মৌলভি আমির খান মুত্তাকি, যিনি আফগানিস্তানের ইসলামিক ইমারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারতে তাঁর ছয় দিনের সফর দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির নতুন মানচিত্র আঁকছে। বিস্তারিত পড়ুন...
৩৬ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩ ফুট উচ্চতার মাচার ওপর হাতির মাংসের শুকনা টুকরা পাওয়া গেছে। গবেষক দলের ধারণা, এ জন্য একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। হাতির মাংসের পাশাপাশি এর হাড় ও চামড়া আগুন দিয়ে শুকানো হচ্ছিল।
গাজায় ইসরায়েলের হামলায় গত দুই বছরে অগণিত প্রাণহানি ও ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে। তবু দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য এ উপত্যকায় শান্তি যেন অকালেই এসেছে। এমনটাই মনে হচ্ছে কিছু পর্যবেক্ষকের চোখে। বিস্তারিত পড়ুন...