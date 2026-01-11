ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর গোলাম রব্বানীকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর গোলাম রব্বানীকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানীকে বিভাগের চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। তিনি জানান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এর আগে ৬ জানুয়ারি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস মারা যান। এরপর ৮ জানুয়ারি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে চেয়ারম্যান হিসেবে অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানীর নাম দেখা যায়। পরে এই পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে গতকাল রোববার উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। তাঁদের অভিযোগ, অধ্যাপক গোলাম রব্বানী ‘আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসর’ ও ‘জুলাই অভ্যুত্থানের বিরোধিতাকারী’।
এ বিষয়ে রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, আইনি মতামত, সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষার্থীদের দাবি, বিশেষত অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানীর বিরুদ্ধে সিএমএম আদালত ফৌজদারি মামলা চলমান থাকার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
তবে গোলাম রব্বানীর বিরুদ্ধে কোন কোন মামলা আছে জানতে চাইলে রফিকুল ইসলাম কিছু জানাতে পারেননি।
অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক গোলাম রব্বানী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি বিষয়টি জেনেছি, কিন্তু এখনো চিঠি খুলে দেখিনি। কোন আইনে এটা করা হয়েছে, এটা আমি জানি না।’
২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর গোলাম রব্বানীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে ২২ অক্টোবর থেকে তিনি প্রক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০২৩ সালের ৫ এপ্রিল প্রক্টর হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অধ্যাপক ড. এম মাকসুদুর রহমান।