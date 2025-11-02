সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
বাংলাদেশের শত্রুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। বিস্তারিত পড়ুন...
নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ‘শাপলা কলি’ নিতে রাজি হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সেই সঙ্গে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দলটি। এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন। বিস্তারিত পড়ুন...
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গতকাল শনিবার নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানিকে ফোন করেছেন। ৩৪ বছর বয়সী এই প্রার্থী নির্বাচনে জিতলে পরামর্শক হিসেবে পাশে থাকার প্রস্তাব দেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর নির্বাচনী প্রচারেরও প্রশংসা করেন ওবামা। বিস্তারিত পড়ন...
তারকাদের বাড়ি নিয়ে ভক্ত থেকে শুরু করে গণমাধ্যমের জল্পনার শেষ নেই। কে কবে কোথায় কত টাকায় বাড়ি কিনলেন, তা নিয়ে খবর হয়। আবার জন্মদিন থেকে শুরু করে নানা উপলক্ষে প্রিয় তারকার বাড়ির সামনে হাজির হন ভক্তরা। কিন্তু বলিউড তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে দামি বাড়ি কার? বিস্তারিত পড়ুন...
১ নভেম্বর দিনটি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জন্য বিশেষ কিছু। তাঁর বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের শুরুটা ছিল যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে, সে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেছিলেন ২০০৩ সালের এই দিনেই। বিস্তারিত পড়ুন...