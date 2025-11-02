২০০ কোটি রুপি! শাহরুখ নাকি অমিতাভ, সবচেয়ে দামি বাড়ি কার

২০০ কোটি রুপি! শাহরুখ নাকি অমিতাভ, সবচেয়ে দামি বাড়ি কার
তারকাদের বাড়ি নিয়ে ভক্ত থেকে শুরু করে গণমাধ্যমের জল্পনার শেষ নেই। কে কবে কোথায় কত টাকায় বাড়ি কিনলেন, তা নিয়ে খবর হয়। আবার জন্মদিন থেকে শুরু করে নানা উপলক্ষে প্রিয় তারকার বাড়ির সামনে হাজির হন ভক্তরা। কিন্তু বলিউড তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে দামি বাড়ি কার? চলুন জেনে নেওয়া যাক-
১০. রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের ‘বাস্তু’
পালি হিল এলাকায় অবস্থিত তাঁদের ‘বাস্তু’ বাড়িটির নকশা করেছেন গৌরী খান। সরল অথচ আধুনিক সাজে গড়া এই বাড়ি তাঁদের পরিমিত রুচির পরিচায়ক। এটির দাম ৩৫ কোটি রুপি। এই দম্পতির বান্দ্রায়ও একটি বাড়ি আছে, যার দাম প্রায় ২৫০ কোটি রুপি। তবে এটির কাজ শেষ হয়নি। হলে এটিই হয়তো বলিউডের তারকাদের অন্যতম ব্যয়বহুল বাড়ি হবে।
৯.শহীদ কাপুর ও মীরা রাজপুতের ওর্লির ডুপ্লেক্স
ওর্লির এই নতুন সংস্কার করা ডুপ্লেক্স বাড়িটি মুম্বাইয়ের সমুদ্রসেতুর দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। বিলাসী সাজসজ্জায় ভরা এই আবাসনের মূল্য প্রায় ৫৬ কোটি রুপি। শহীদ কাপুর প্রায়ই এই বাড়ি থেকে ছবি পোস্ট করেন নিজের ইনস্টাগ্রামে। বাড়িটি নিয়ে মীরা বলেন, ‘আমাদের বাগ্দানের ছয় মাস পর বিয়ে হয়, আর বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই আমি জানতে পারি যে আমি অন্তঃসত্ত্বা।
প্রথমে আমরা জুহুর ফ্ল্যাটে একটু পরিবর্তন আনি প্রথম সন্তানের জন্য। কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হলাম, তখন নতুনভাবে একটা জায়গা খোঁজা শুরু করি।’ মীরা শহীদ মূলত সি-লিংকের পাশের অঞ্চলেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওর্লির ফ্ল্যাটটি দেখে তাঁদের মনে হয়েছিল ‘এটাই আমাদের বাড়ি’।
৮. জন আব্রাহামের ‘ভিলা ইন দ্য স্কাই’
জন আব্রাহামের বান্দ্রার এই আধুনিক পেন্টহাউসটি নকশা করেছেন তাঁর ভাই অ্যালান আব্রাহাম। খোলা ছাদ, উঁচু ছাদবেষ্টনী ও প্রশস্ত বারান্দা এই বাড়ির বৈশিষ্ট্য। এর দাম প্রায় ৬০ কোটি রুপি।
সপ্তম ও অষ্টম তলায় বিস্তৃত এই বাসস্থানের আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গফুট। জনের এই পেন্টহাউস থেকে চারপাশে আরব সাগরের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। বাড়িটিতে সর্বত্র ফ্লোর-টু-সিলিং কাচের দেয়াল ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে দৃশ্যের কোনো বাধা না আসে। এমনকি প্রধান শোবার ঘর থেকেও সাগরের দৃশ্য উপভোগ করা যায়।
৭. অজয় দেবগন ও কাজলের ‘শিবশক্তি’
জুহুতেই অবস্থিত অজয় ও কাজলের ‘শিবশক্তি’ বাড়িটি। হালকা রঙের অভ্যন্তর, প্রশস্ত ঘর আর মেঝে-ছোঁয়া জানালা এই বাড়িকে দিয়েছে এক মার্জিত সৌন্দর্য। এই বাড়ির আনুমানিক মূল্য ৬০ কোটি রুপি।
৬. অক্ষয় কুমার ও টুইঙ্কল খান্নার জুহুর ডুপ্লেক্স
সমুদ্রের ধারে অবস্থিত তাঁদের বাড়িটি ক্লাসিক অথচ আধুনিক সাজে অনন্য। এই দ্বিস্তরবিশিষ্ট বাড়িটির মূল্য প্রায় ৮০ কোটি রুপি।
টুইঙ্কল নিজেই বাড়ির সজ্জা করেছেন, যা তাঁদের রুচির এক নিখুঁত প্রতিফলন। বাড়ির আকর্ষণীয় অংশ হলো লিভিং রুমের মধ্যে মনোমুগ্ধকর পুকুর। এ ছাড়া বাড়িতে বাবা রাজেশ খন্নার স্মৃতিতে একটি আমগাছও রোপণ করেন টুইঙ্কল। বাড়ির বাইরের অংশে বিভিন্ন গাছপালা ও ফুলের গাছ রয়েছে।
৫. সালমান খানের ‘গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট’
বান্দ্রার বিখ্যাত গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টেই থাকেন সালমান খান। এটি সালমানের দীর্ঘদিনের ঠিকানা। বাড়ির মূল্য ১০০ কোটি রুপি। গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট ব্যান্দ্রা ওয়েস্টে অবস্থিত, আশপাশেই আছে শাহরুখ খান, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, কারিনা কাপুর, সাইফ আলী খান, রেখা, সঞ্জয় দত্তর বাড়ি। সালমানের অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দা থেকে আবর সাগরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সালমান আগে বারান্দা থেকে ভক্তদের অভিবাদনের জবাব দিতেন। তবে নিরাপত্তা শঙ্কায় অনেক দিন ধরেই বারান্দায় দেখা দেন না তিনি।
৪. দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের বোমন্ড টাওয়ারস ও বান্দ্রার বাড়ি
প্রভাদেবির বোমন্ড টাওয়ারসের ফ্ল্যাটে থাকেন দীপিকা ও রণবীর। আধুনিক সাজসজ্জা আর সমুদ্র-দৃশ্যের জন্য এটি বিখ্যাত। তাঁরা প্রতি মাসে ভাড়া দেন প্রায় ৭ লাখ রুপি। এ ছাড়া বান্দ্রায় তাঁদের একটি চারতলা বাড়ি রয়েছে, যার মূল্য ১১৯ কোটি রুপি।
৩. হৃতিক রোশনের জুহু পেন্টহাউস
জুহু-ভারসোভা লিংক রোডের ধারে সমুদ্রমুখী এই পেন্টহাউস তিনতলাজুড়ে বিস্তৃত। এখানে রয়েছে আকাশছোঁয়া ছাদ ও খোলা বারান্দা, যেখান থেকে আরব সাগর ও মুম্বাই শহর দেখা যায়। এই বিলাসবহুল আবাসনের দাম প্রায় ১০০ কোটি রুপি। দুই সন্তানের সঙ্গে এখানে থাকেন হৃতিক।
২.অমিতাভ বচ্চনের ‘জলসা’
জুহুর ‘জলসা’ অমিতাভ বচ্চনের পারিবারিক নিবাস, যার মূল্য প্রায় ১০০ কোটি রুপি। প্রযোজক রমেশ সিপ্পি বাড়িটি উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে।
দুই তলা এই ভবনের ভেতরে রয়েছে রাজকীয় বসার ঘর, দৃষ্টিনন্দন বাগান ও বিলাসী সাজসজ্জা, যা বচ্চন পরিবারের ঐতিহ্য ও মর্যাদার প্রতিচ্ছবি।
১. শাহরুখ খানের ‘মান্নত’
মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত শাহরুখ খানের ছয়তলা বাড়ি ‘মান্নত’ বলিউডের সবচেয়ে দামি তারকা-বাসস্থান। ২৭ হাজার বর্গফুট জায়গাজুড়ে তৈরি এই প্রাসাদের মূল্য প্রায় ২০০ কোটি রুপি। বাড়িটিতে রয়েছে জিমনেশিয়াম, গ্রন্থাগার, সুইমিং পুল ও ব্যক্তিগত প্রেক্ষাগৃহ। এই ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটি গৌরী খান নিজে নকশা করেছেন। প্রতি বছরই জন্মদিনে মান্নতের বারান্দা থেকে ভক্তদের দেখা দেন শাহরুখ। তবে এবার হয়তো সেটা হবে না। কারণ, অনেক দিন ধরেই মান্নতের সংস্কারকাজ চলছে, পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় উঠেছেন অভিনেতা।
জাগরনডটকম ও টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে