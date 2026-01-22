ব্রিটিশ নাগরিক হলেও হলফনামায় উল্লেখ করেননি ২ প্রার্থী, তথ্য গোপন কয়েকজনের: টিআইবি

ব্রিটিশ নাগরিক হলেও হলফনামায় উল্লেখ করেননি ২ প্রার্থী, তথ্য গোপন কয়েকজনের: টিআইবি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থী হলফনামায় দ্বৈত নাগরিকত্ব ও সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। দুর্নীতিবিরোধী এই সংস্থা বলেছে, কমপক্ষে দুজন প্রার্থীর দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য থাকা সত্ত্বেও হলফনামায় উল্লেখ করেননি। টিআইবির পাওয়া তথ্য বলছে, ওই দুই প্রার্থী ব্রিটিশ নাগরিক।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) করা ‘নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি: ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ২০২৬’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিবেদনটির তথ্য তুলে ধরা হয়। এসব বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান ও টিআইবির কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম।
অবশ্য দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপন করা দুই প্রার্থীর নাম উল্লেখ করেনি টিআইবি। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন তাঁদের নীতিমালা অনুযায়ী এই ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নন। তবে যে তথ্য তাঁরা প্রকাশ করেননি, সেই তথ্য টিআইবির কাছে আছে। তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।
হলফনামায় তথ্য গোপন করার বিষয়ে টিআইবির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, একজন প্রার্থীর ঘোষিত নির্ভরশীলদের নামে ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্যে কেনা এক দশমিক ৪ মিলিয়ন পাউন্ড (২১০ কোটি টাকা) মূল্যের বাড়ির সম্পৃক্ততার তথ্য রয়েছে, যা ওই প্রার্থীর হলফনামায় উল্লেখ করা হয়নি। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী বাড়িটি কেনার ক্ষেত্রে ‘শেল’ কোম্পানির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, যার মূল মালিকানা কোম্পানির নিবন্ধন দেখানো হয়েছে দুবাই।
টিআইবি বলছে, একজন প্রার্থী বিদেশে তাঁর নিজের কোনো সম্পদের তথ্য না দিলেও স্ত্রীর নামে দুবাইয়ে ফ্ল্যাটের মালিকানা রয়েছে। একজন প্রার্থী বিদেশে তিনটি ফ্ল্যাটের মালিকানা থাকার ঘোষণা দিলেও প্রকৃত সংখ্যাটি কমপক্ষে তিন গুণ এবং বিনিয়োগের সম্ভাব্য পরিমাণ প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। আরেকজন প্রার্থী বিদেশে নিজস্ব মালিকানায় কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থাকার কথা স্বীকার না করলেও অনুসন্ধানে মোট ১১টি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আটটি বাণিজ্যিক কার্যক্রমে যুক্ত।
এ ছাড়া একজন প্রার্থীর ‘কর স্বর্গে’ কোম্পানির নিবন্ধন থাকার পুরোনো তথ্য অনেকটা প্রকাশিত থাকলেও এ বিষয়ে হলফনামায় কোনো ঘোষণা দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে টিআইবি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থী প্রায় ২ হাজার। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে। একই দিনে হবে গণভোট।