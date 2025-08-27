বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সন্ধ্যা। আজ বুধবার।
তিন দফা দাবিতে প্রকৌশলের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আজ বুধবার বেলা দেড়টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় পুলিশ। বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান দিয়ে পানি ছোড়ে।

অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ নিয়ে চলা টানাপোড়েনের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। কিন্তু তিনি একবারও ফোন ধরেননি। জার্মানির এক সংবাদপত্র সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে এ দাবি জানিয়েছে।

আজ সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ৪-১ গোলে জিতে মাঠে ছেড়েছে অর্পিতা বিশ্বাস-আলপি আক্তাররা। হ্যাটট্রিক করেছেন সৌরভী আকন্দ। অন্য গোলটি থুইনু মারমার।

এ ছাড়া জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।

যমুনা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের, সাউন্ড গ্রেনেড-কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ-লাঠিচার্জ

শিক্ষার্থীদের লক্ষ করে জলকামান দিয়ে পানি ছুড়ছে পুলিশ
ছবি: সাজিদ হোসেন

তিন দফা দাবিতে প্রকৌশলের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় পুলিশ। আরও পড়ুন...

নির্বাচনকে বানচাল করতে নিত্যনতুন দাবি তোলা হচ্ছে: মির্জা ফখরুল

কাজী জাফর আহমদের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে ভাসানী জনশক্তি পার্টি। আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে
ছবি: প্রথম আলো

পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য নিত্যনতুন দাবি তোলা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মির্জা ফখরুল বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য, নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য নিত্যনতুন দাবি তুলছে। এমন দাবি তুলছে, যার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ পরিচিত নয়। আরও পড়ুন...

চারবার ট্রাম্পের ফোন, মোদি একবারও ধরেননি: জার্মান সংবাদমাধ্যমের দাবি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ডানে) ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
ফাইল ছবি: রয়টার্স

শুল্ক নিয়ে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে, কিন্তু একবারও ফোন ধরেননি মোদি। জার্মানির এক সংবাদপত্র সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে এ দাবি জানিয়েছে। আরও পড়ুন...

সৌরভীর হ্যাটট্রিকে আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশ

হ্যাটট্রিক করেছেন সৌরভী আকন্দ
বাফুফে

হারলে শিরোপার দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হবে, আর জিতলে ‘যদি’ ‘কিন্তুর’ ওপর ভর করে টিকে থাকবে আশা। এমন সমীকরণ সামনে রেখে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আজ নেপালের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। আরও পড়ুন...

ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট ও প্রকৌশলীদের আন্দোলন কতটা যৌক্তিক

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়াসহ তিন দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ

বুয়েট শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি একটি আন্দোলন করছেন। ইতিমধ্যে সারা দেশের ডিগ্রি প্রকৌশলীদের এতে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তবে এ আন্দোলনের আগে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ‘ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট’রা আন্দোলন করে আসছিলেন। প্রথমে সেই গল্প করা যাক।আরও পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন