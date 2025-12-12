পুলিশে ৩০ ডিআইজি, ৯ অতিরিক্ত ডিআইজিকে বদলি
বাংলাদেশ পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদমর্যাদার ৩০ জন এবং অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ৯ জন কর্মকর্তার কর্মস্থল পরিবর্তন হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩০ জন কর্মকর্তা সদ্য পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হন।
গতকাল বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে এই কর্মকর্তাদের বদলি করে পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে সই করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপন দুটিতে বলা হয়, জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।
জাতীয় নির্বাচনের আগে সম্প্রতি সারা দেশে পুলিশ সুপার পরিবর্তন করে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।
তফসিল ঘোষণার দিনই ডিআইজি ও অতিরিক্ত ডিআইজি পদের ৩৯ জনকে বদলির আদেশ হলো।
