শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরিয়ে অন্য কোনো দেশে আয়োজনের জন্য আইসিসিকে আনুষ্ঠানিক অনুরোধও জানিয়েছে বোর্ড। বিসিবি যে এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, সেটি জানা গিয়েছিল আগেই। আজ সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবেই বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তারা। বিস্তারিত পড়ুন...
শীতের পোশাক পরা এক নারী খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। তাঁর গায়ে ছোট বালতি ও মগ দিয়ে পানি ঢালছেন দুজন। নারীর অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যাচ্ছে, ঠান্ডা পানির ঝটকা তিনি সামলাতে পারছেন না। তাঁর কষ্ট হচ্ছে। যাঁরা পানি ঢালছেন, তাঁদের মুখে হাসি। কয়েকজন জটলা করে দেখছেন। একজন মুঠোফোনে ভিডিও করছেন। গতকাল শনিবার ফেসবুকে এক নারীর প্রতি এমন সহিংসতার এক ভিডিও ভাইরাল হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
সামরিক অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে আটক করে আনা প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে (এমডিসি) আটক রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কুখ্যাত এ আটককেন্দ্রের পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়ই ‘অসহনীয়’ ও ‘ভীতিকর’ শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। এর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দীর্ঘদিন ধরে কর্মীর সংকট, বন্দীদের মধ্যে সহিংসতা এবং বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের মতো নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন চিত্রগ্রাহক আব্দুল লতিফ বাচ্চু। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত বছরের জুলাইয়ে তাঁকে দেশের বাইরেও নেওয়া হয়। এরপর দেশে আনা হলে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। আজ রোববার সন্ধ্যায় তাঁর শরীরে একটি অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে মারা যান আব্দুল লতিফ বাচ্চু। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বিস্তারিত পড়ুন...
ভেনেজুয়েলার কট্টর সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার খবর বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক ও বিস্ময় ছড়াবে। এই অভ্যুত্থান অবৈধ। এটি উসকানিহীন। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্যও এটি বিপজ্জনক। এটি আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনবিরোধী। এই অভিযান সার্বভৌম ভূখণ্ডের অধিকার উপেক্ষা করে, যা ভেনেজুয়েলার ভেতরে নৈরাজ্য তৈরি হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ায়। এটি নীতির নামে বিশৃঙ্খলা। কিন্তু এটাই এখনকার দুনিয়া। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুনিয়া। বিস্তারিত পড়ুন...