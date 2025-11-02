বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২ নভেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।

আগের ভোটের সবাই বাদ, ‘যোগ্য’ নতুন ডিসি খুঁজে পাচ্ছে না সরকার

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আর মাত্র তিন মাস পরই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আগামী মাস ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ঘোষণা করা হতে পারে নির্বাচনের তফসিল। তবে নির্বাচনের আগে জেলাগুলোতে জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দেওয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছে সরকার। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য কর্মকর্তা। বিস্তারিত পড়ুন...

জুলাই ফাউন্ডেশন পরিচালনায় টাকা নেই, অনিশ্চয়তায় কর্মীদের বেতন

১০০ কোটি টাকা অনুদানে যাত্রা শুরু করেছিল জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, নানা অনুদানে তহবিল বেড়েছিল আরও। কিন্তু এক বছরের মাথায় অর্থসংকটে এখন ফাউন্ডেশনের কর্মীদের বেতন দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

নারীর ৫ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা, পেছনের রাজনীতিটা আসলে কী

অফিসে কর্মরত বাংলাদেশের নারীরা
ছবি: এআই জেনারেটেড

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মধ্যরাতে এই নারী শিক্ষার্থীদের সাহস ও স্লোগানে যখন রাজপথ কাঁপছিল, তখন এই নারীদেরই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে নানা ‘প্রতিকূলতা’র মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। গত এক বছর নারীদের খেলাধুলা, পোশাক থেকে শুরু করে চলাফেরা নিয়ে নানা বিরূপ ঘটনা আমরা দেখেছি। বিস্তারিত পড়ুন...

রেকর্ড গড়া বাবরের রান পাকিস্তানের জয়ে কাজে লাগে না—কথাটি কতটুকু সত্য

বাবর আজম
আইসিসি

রোহিত শর্মাকে টপকে বাবর আজমই যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হবেন, সেটা প্রায় নিশ্চিতই ছিল। গতকাল লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই কাজটাই করেছেন বাবর। শীর্ষে উঠতে বাবরের দরকার ছিল ৯ রান। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারানোর পথে বাবর অপরাজিত ছিলেন ১১ রানে। বিস্তারিত পড়ুন...

২৯ বার অস্ত্রোপচার, মুঠোফোন ব্যবহার করেন না, দক্ষিণি এই তারকাকে কতটা চেনেন

অজিত কুমার। ইনস্টাগ্রাম থেকে

তামিল সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় তারকা তিনি। ৫৪ বছর বয়সেও এসে একের পর এক সুপারহিট ছবি দিয়ে যাচ্ছেন। ২০২২ ও ২০২৩ সালে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিলেন ‘বালিমাই’, ‘থুনিবু’র মতো সিনেমা দিয়ে। তিনি আর কেউ নন, অজিত কুমার। জনপ্রিয় এই তারকার জীবনযাপনের ক্ষেত্র ব্যতিক্রম। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন