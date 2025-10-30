শুভ সকাল। আজ ৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
গাজীপুরের টঙ্গীর একটি মসজিদের খতিব মুফতি মোহাম্মদ মোহেববুল্লাহ মিয়াজী (৬০) পঞ্চগড়ে উদ্ধার হওয়ার পরপরই দাবি করেছিলেন যে তাঁকে অপহরণ করা হয়। মুহূর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়। এ ঘটনায় মামলার পর পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জানতে পারে, অপহরণ নয়, পুরো ঘটনাটা ছিল সাজানো নাটক। পরে আদালতেও বিষয়টি স্বীকার করেন ওই খতিব।
বিস্তারিত পড়ুন...
মেয়েরা যেখানে ফুটবল অনুশীলন করছে, সেটি ৩৬ নম্বর আড়পাংগাশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের আড়পাংগাশিয়া গ্রামের স্কুল এটি। রাস্তা খারাপ থাকায় গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা পথ হেঁটে স্কুলটিতে পৌঁছাতে হয়। ছোট প্রাচীরের কারণে স্কুলের সীমানার বাইরে থেকেই কমলা রঙের জার্সি পরা মেয়েদের দেখতে পাওয়া গেল। তারা ‘ওয়ার্মআপ’করছিল। সেদিন ছিল ২২ সেপ্টেম্বর। বিস্তারিত পড়ুন...
বুধবার একযোগে শেখ হাসিনার তিনটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স, এএফপি এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট। সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়া হয়েছে ই-মেইলে। বিস্তারিত পড়ুন...
অতি দীর্ঘ, পরিশ্রমসাধ্য একটি জার্নির পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তার কাজ শেষ করল। কমিশনকে অভিনন্দন। কিন্তু সর্বশেষ কমিশন যেভাবে তাদের সুপারিশ দিয়েছে, তা একদিকে যেমন কমিশনের এত দিনের কাজকে অর্থহীন বলে প্রমাণ করার ঝুঁকি তৈরি করেছে, অপর দিকে দেশকে ঠেলে দিতে পারে রাজনৈতিক সংঘাতের দিকে। বিস্তারিত পড়ুন...
মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে টিকিট টুমরো জানিয়েছে, ‘অরিজিৎ সিং লাইভ ইন ঢাকা’শীর্ষক কনসার্টটি নিয়ে কাজ করছে তারা। তবে নাম না প্রকাশের শর্তে প্রতিষ্ঠানটির এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, কনসার্টের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি। বিস্তারিত পড়ুন...