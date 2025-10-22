বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২২ অক্টোবর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

টাইফয়েড টিকা নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে, সরকার কী করছে

টিকার ডোজ সিরিঞ্জে নেওয়া হচ্ছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
ছবি: সাজিদ হোসেন

সরকারের উদ্যোগে দেশজুড়ে শিশুদের দেওয়া হচ্ছে টাইফয়েডের টিকা, তার সঙ্গে নানা গুজবও ছড়াচ্ছে। এই টিকা নিলে মেয়েরা ভবিষ্যতে মা হতে পারবে না, ছেলেশিশুরা হারাবে পুরুষত্ব, এই টিকার পেছনে বৈশ্বিক বাণিজ্যের খেলা আছে, বাংলাদেশ গরিব দেশ বলে শিশুদের গিনিপিগ বানানো হচ্ছে—এমন সব গুজবে অভিভাবকেরা পড়েছেন বিভ্রান্তিতে। বিস্তারিত পড়ুন...

দ্রুত জানতে পেরেও শুরুতে কেন কার্গো ভিলেজের আগুন নেভানো যায়নি

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে শনিবারের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমদানি পণ্য খালাস। গতকাল নতুন করে বিমানবন্দরের ৯ নম্বর ফটক দিয়ে এ পণ্য খালাস শুরু হয়
ছবি: প্রথম আলো

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ‘কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সে’ আগুনের খবর দ্রুতই পেয়েছিল বিমানবন্দরের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ দল। তবে অগোছালোভাবে রাখা পণ্যের স্তূপের কারণে তারা উৎসের কাছে গিয়ে আগুন নেভানোর সুযোগ পায়নি। দূর থেকে পানি ছিটিয়ে লাভ হয়নি। বিস্তারিত পড়ুন...

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কী জানা যাচ্ছে, শান্তিচুক্তি টিকবে তো

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশের পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় ট্যাংকের ওপর এক তালেবান সেনাসদস্য। ১৫ অক্টোবর ২০২৫, স্পিন বোল্ডাক
ছবি: রয়টার্স

এক সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর পাকিস্তান ও আফগানিস্তান তাদের সীমান্তে ‘তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি’তে সম্মত হয়েছে। ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর দক্ষিণ এশীয় দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক এখন পর্যন্ত সবচেয়ে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

মেসি যখন যেখানে সর্বোচ্চ গোলদাতা

এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি
এএফপি

বয়স ৩৮ পেরোলেও বল পায়ে আগের মতোই ছন্দ ধরে রেখেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। এখনো আগের মতোই গোল করছেন ও করাচ্ছেন। সদ্য শেষ হওয়া মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মিত মৌসুমই এর প্রমাণ। মৌসুমে ২৮ ম্যাচে সর্বোচ্চ ২৯ গোল নিয়ে গোল করায় সবার ওপরে মেসি। বিস্তারিত পড়ুন...

সালমান শাহর মৃত্যু: ২৯ বছর পর হত্যা মামলা, এত বছর যা হলো

সালমান শাহ
ফাইল ছবি

অভিনয়, সহজাত আবেগ ও পর্দায় রোমান্টিক অনুভূতির জন্য তিনি আজও ভক্তদের মনে অমর। চলচ্চিত্রে সমান জনপ্রিয়তা ধরে রাখা, নতুন ধারা সৃষ্টি করা—সব মিলিয়ে সালমান শাহ ছিলেন এক যুগান্তকারী নায়ক, যাঁর স্মৃতি এখনো দর্শক ও সহকর্মীদের অন্তরে জীবন্ত। মাত্র চার বছরের অভিনয়জীবনে ঢালিউডে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন সালমান শাহ। ক্ষণজন্মা নায়ক হিসেবে কোটি দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

