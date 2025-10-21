মেসি যখন যেখানে সর্বোচ্চ গোলদাতা
বয়স ৩৮ পেরোলেও বল পায়ে আগের মতোই ছন্দ ধরে রেখেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। এখনো আগের মতোই গোল করছেন ও করাচ্ছেন। সদ্য শেষ হওয়া মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মিত মৌসুমই এর প্রমাণ। মৌসুমে ২৮ ম্যাচে সর্বোচ্চ ২৯ গোল নিয়ে গোল করায় সবার ওপরে মেসি।
অবশ্যই কোনো টুর্নামেন্টে মেসির সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার এটা একমাত্র নজির নয়। ক্যারিয়ারজুড়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অনেকবার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন মেসি। সেসব টুর্নামেন্টে মেসির সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পরিসংখ্যান নিয়ে এই আয়োজন।
লা লিগায় মেসি
লা লিগাই মূলত মেসিকে আজকের মেসি হিসেবে গড়ে তুলেছে। এখানেই তাঁর গোল করার সবচেয়ে বেশি দাপট দেখা গেছে। স্পেনের এই শীর্ষ লিগে মেসি সর্বোচ্চ ৪৭৪ গোল করে চূড়ায় অবস্থান করছেন, যেখানে তিনি মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন আটবার। পাশাপাশি ২০১১–২২ মৌসুমে সব রেকর্ড ভেঙে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ ৫০ গোল করার কীর্তিও গড়েছিলেন।
কোপা দেল রে
ক্যারিয়ারে সবমিলিয়ে ৭ বার স্পেনের বার্ষিক প্রতিযোগিতা কোপা দেল রে’র ট্রফি জিতেছেন মেসি। এই অর্জনের পথে ৮০ ম্যাচে তিনি গোল করেছেন ৫৬টি। যেখানে ৫ মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়েছেন। সর্বোচ্চ ৭ গোল করেছিরেন ২০১০–১১ মৌসুমে।
স্প্যানিশ সুপার কাপ
মেসি স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জিতেছেন পাঁচবার। এই টুর্নামেন্টে তিনি সব মিলিয়ে করেছেন ২০ ম্যাচে ১৪ গোল। যেখানে একক ও যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন পাঁচবার।
চ্যাম্পিয়নস লিগ
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে চ্যাম্পিয়নস লিগের রাজা বলা হলেও সেখানে মেসির অর্জনও কম নয়। ইউরোপের শীর্ষ এই ক্লাব প্রতিযোগিতায় ৪ বার শিরোপা জেতার পথে ১৬৩ ম্যাচে তাঁর গোল ১২৯টি। যেখানে ৬ বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন মেসি। এ ছাড়া ইউরোপিয়ান অন্য টুর্নামেন্টগুলোর মধ্যে উয়েফা সুপার কাপেও মেসি দুবার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন।
অন্যান্য
মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মেসির সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি আরও একটি প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। ২০২৩ সালে লিগস কাপে ১০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন।
বার্সেলোনার হয়ে অনেক অর্জনের মধ্যে ২০১১ সালে ক্লাব বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার কীর্তিও আছে মেসির। জাতীয় দলের হয়ে ২০০৫ সালে অনূর্ধ্ব–২০ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন মেসি। এরপর ২০২১ সালে কোপ আমেরিকা (৪ গোল) এবং কদিন আগে শেষ হওয়া বিশ্বকাপ বাছাইয়েও সর্বোচ্চ গোলদাতা (৮ গোল) হয়েছিলেন মেসি।