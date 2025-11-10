বাংলাদেশ

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু মঙ্গলবার

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
প্রতীকী ছবি

২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের নির্দেশনা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। অনলাইনে ফরম পূরণ শুরু হবে আগামীকাল মঙ্গলবার। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময় ২১ নভেম্বর শুক্রবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিট। অনলাইনে আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর শনিবার রাত ১১টা ৫৯মিনিট।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে এএসসি/ও লেভেল/সমমান এবং এইচএসসি/এ লেভেল/সমমান দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৮ দশমিক ৫ হতে হবে। তবে এককভাবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৪.০০–এর কম থাকলে শিক্ষার্থী আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। সব পরীক্ষার্থীর এইচএসসি/এ লেভেল/সমমান পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ৩ দশমিক ৫ থাকতে হবে।

ভর্তি ফরম পূরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তির যাবতীয় নিয়মাবলি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশের ওয়েসবাইট থেকে বিস্তারিত জানা যাবে। তবে শিক্ষার্থীদের অনলাইন–এ আবেদন জমা দিতে হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন