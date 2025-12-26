কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্বল করা হয়েছে: ইফতেখারুজ্জামান

কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্বল করা হয়েছে: ইফতেখারুজ্জামান
বিগত সরকারের কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্বল করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান।
ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, সে সময় বিচারহীনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়েছে, যার কেন্দ্রে ছিল দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার। সেই চর্চা পুরোপুরি শেষ হয়নি। তাই এখনো সমাজব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন জোরদার করা প্রয়োজন।
আজ শুক্রবার সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্র মাঠে প্রথম আলো বন্ধুসভার ‘জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫’–এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ইফতেখারুজ্জামান এ কথা বলেন। এ সময় সভায় সারা দেশ থেকে আসা বন্ধুসভার প্রায় এক হাজার সদস্যকে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শপথবাক্য পাঠ করান তিনি। তিন দিনব্যাপী এ সমাবেশ গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হয়।
আজকের অনুষ্ঠানে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে চাই, সেই সুন্দর বাংলাদেশ করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। আমরা আশা করব, সবাই মিলে আমরা সত্যিকার অর্থে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করব।’
সুন্দর বাংলাদেশের ধারণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সুন্দর বলতে শুধু ব্যক্তিগত চোখে সুন্দর দেখা নয়; দেশের সব মানুষের চোখে সুন্দর দেখাতে হবে। সেই সৌন্দর্যের ভিত্তি হলো সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। ধর্ম, মতাদর্শ, জাতিসত্তা—সব ধরনের বৈচিত্র্যের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব।
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলার প্রসঙ্গে টিআইবি পরিচালক বলেন, প্রথম আলো শুধু একটি সংবাদপত্র নয়, এটি একটি প্রতিষ্ঠান। বস্তুনিষ্ঠতা, দায়িত্বশীলতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম আলোর ভূমিকা অনন্য।
টিআইবি পরিচালক আরও বলেন, প্রথম আলোর ওপর যখন আঘাত আসে, তখন তিনি সেটিকে নিজের গায়ে আঘাত আসার মতোই মনে করেন। এটি দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের জন্যই আঘাত।
ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যারা প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, উদীচী বা ছায়ানটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলা চালায়, তারা মূলত বাংলাদেশের আত্মপরিচয় ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধেই অবস্থান নেয়। এ ধরনের অপশক্তির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।
দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা তুলে ধরে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘আমাদের প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা ব্যক্তিস্বার্থে নয়, সামষ্টিক কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। নিজে দুর্নীতিমুক্ত না হলে অন্যকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলা যাবে না।’