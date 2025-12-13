শুভ সন্ধ্যা। আজ শনিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন বিএনপি থেকে পাঁচবার বহিষ্কৃত কিশোরগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান। আজ শনিবার জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে প্রাথমিক সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটিতে যোগ দিয়েছেন আখতারুজ্জামান। বিস্তারিত পড়ুন...
ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করা ব্যক্তিকে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫০ লাখ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বিস্তারিত পড়ুন...
ওমান উপসাগরে ৬০ লাখ লিটার ‘চোরাই ডিজেল’ বহনকারী একটি বিদেশি ট্যাংকার জব্দ করার দাবি করেছে ইরান। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম গতকাল শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে। ওই জাহাজে বাংলাদেশি কয়েকজন ক্রু রয়েছেন বলে ইরানের বার্তা সংস্থা ফার্স জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসিকে ঠিকভাবে দেখতে না পারাকে কেন্দ্র করে কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ক্ষুব্ধ দর্শকেরা গ্যালারিতে ভাঙচুর চালিয়েছেন। মাঠে ভাঙা চেয়ার ও বোতল ছুড়েছেন। একপর্যায়ে বেষ্টনী টপকে মাঠেও ঢুকেও পড়েন হাজার দুয়েক দর্শক। বিস্তারিত পড়ুন...
গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ‘আপন আলোয় শহীদ মাহমুদ জঙ্গী: গানে গানে সত্তর’ স্মৃতিচারণা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাজির হয়েছিলেন সবাই। বিস্তারিত পড়ুন...