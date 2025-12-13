মেসিকে দেখতে না পেয়ে কলকাতায় গ্যালারিতে ভাঙচুর, দর্শক নেমে পড়লেন মাঠে

মেসিকে দেখতে না পেয়ে কলকাতায় গ্যালারিতে ভাঙচুর, দর্শক নেমে পড়লেন মাঠে
আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসিকে ঠিকভাবে দেখতে না পারাকে কেন্দ্র করে কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ক্ষুব্ধ দর্শকেরা গ্যালারিতে ভাঙচুর চালিয়েছেন। মাঠে ভাঙা চেয়ার ও বোতল ছুড়েছেন। একপর্যায়ে বেষ্টনী টপকে মাঠেও ঢুকেও পড়েন হাজার দুয়েক দর্শক।
এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির শুরুর দিকেই মাঠ ছেড়ে যান মেসি। তিন দিনের ভারত সফরে আজই তিনি কলকাতায় পা রেখেছিলেন। ইন্টার মায়ামি সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দি পলকে নিয়ে মেসির ভারতের আরও তিনটি শহরে যাওয়ার কথা রয়েছে।
পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে যুব ভারতীতে প্রবেশ করে গ্যালারির চারপাশে ঘুরে ল্যাপ অব অনার নেওয়ার কথা ছিল মেসির। পরে মাঠে আসার কথা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বলিউড তারকা শাহরুখ খানেরও। এ ছাড়া একটি প্রদর্শনী ম্যাচও হওয়ার কথা, যেখানে মেসির অংশ নেওয়ার কথা। কিন্তু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জেরে সবই পণ্ড হয়ে গেছে।
টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, স্থানীয় সময় সাড়ে ১১টায় মেসির গাড়ি সল্ট লেক স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে। তিনি গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরেন। গ্যালারির দর্শক বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও তাঁকে ঠিকমতো দেখতে না পেয়ে ‘উই ওয়ান্ট মেসি’ স্লোগান দিতে শুরু করেন। এ সময় মেসিকে দেখা যাচ্ছিল শুধু স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে। কিন্তু ৭০-৮০ জনের মতো মানুষ মেসির চার পাশে ঘিরে থাকায় সেখানেও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ট্যুর আয়োজক শতদ্রু দত্ত মাইক্রোফোনে ভিড় কমাতে অনুরোধ করেন। তবে পরিস্থিতি তাতে স্বাভাবিক হয়নি। কেউ কেউ মেসির গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকেন, কেউ পাশে ও সামনে এগিয়ে সেলফি ও ভিডিও নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। এ দিকে মেসিকে দেখতে না পেয়ে গ্যালারির দর্শক হইচই শুরু করেন। কেউ কেউ বোতলও ছুড়তে শুরু করেন। একপর্যায়ে মেসি বিরক্ত হয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান।
মেসিকে ঠিকঠাক দেখতে না পাওয়া এবং তাঁর চলে যাওয়ার পর দর্শক আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অনেকে চেয়ার ভেঙে মাঠে ছুড়তে শুরু করেন। ব্যানারও ছিঁড়ে ফেলেন। বিশৃঙ্খলার একপর্যায়ে বেষ্টনী ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়েন দর্শক। পুরো মাঠ চলে যায় ক্ষুব্ধ দর্শকের দখলে। পরিস্থিতি এ সময় পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
মেসির আগমন কেন্দ্র করে যত ধরনের আয়োজন ছিল, পণ্ড হয়ে যায় সবই। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, গ্যালারিতে হাজির হওয়া অনেক দর্শককে চড়া দামে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছিল। সর্বনিম্ন ৩৮০০ থেকে সর্বোচ্চ ১১৮০০ রুপি খরচ করেও মেসিকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা প্রকাশ করেছেন।
মেসি কলকাতা থেকে আজই হায়দরাবাদে যাওয়ার কথা রয়েছে। সেখান থেকে মুম্বাই হয়ে দিল্লি সফর দিয়ে শেষ হবে ‘দ্য গোট ট্যুর ইন্ডিয়া’।