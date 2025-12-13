ফুটবল

মেসির কাছে ক্ষমা চাইলেন মমতা, বিশৃঙ্খলায় ফিরলেন মাঝপথ থেকে

খেলা ডেস্ক
লিওনেল মেসি ও মমতা বন্দোপাধ্যায়এএফপি ও এক্স

কলকাতার সল্ট লেকে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে বিশৃঙ্খলায় ক্ষমা চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

মমতা জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি নিজেও সল্ট লেকের পথে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশৃঙ্খলায় অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যাওয়ায় মাঝপথ থেকে ফিরে গেছেন।

তিন দিনের ভারত সফরের প্রথম দিনে আজ সকালে কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে যান মেসি। সঙ্গে ছিলেন ইন্টার মায়ামিতে তাঁর সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দি পল। মাঠে ঢুকে গ্যালারির চারপাশে ঘুরে ল্যাপ অব অনার নেওয়ার কথা ছিল মেসির।

কিন্তু মেসি ও তাঁর সঙ্গীরা গাড়ি থেকে নামতেই বেশ কিছু মানুষ তাঁদের ঘিরে ধরেন। টিকিট কেটে গ্যালারিতে ঢোকা দর্শক ভিড়ের কারণে মেসিকে দেখতেই পারেননি। বিরক্ত মেসি অল্প কিছু দূর হেঁটে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর দর্শকদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে।

গ্যালারি চেয়ার ভেঙে মাঠে ছুড়ে মারেন দর্শক
এএফপি

গ্যালারির চেয়ার ভেঙে মাঠে ছোড়েন তাঁরা, একপর্যায়ের দুই হাজারের বেশি দর্শক মাঠেও ঢুকে পড়েন। পুলিশ লাঠিপেটা করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। এ সময় মাঠে রাখা তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কেউ কেউ স্টেডিয়ামের ভেতরে হাতের কাছে চেয়ার, ফুলের টবসহ যা পেয়েছেন, সে সব নিয়ে যান। মাঠের বাইরেও দর্শকদের সঙ্গে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

মেসিকে দেখতে না পেয়ে কলকাতায় গ্যালারিতে ভাঙচুর, দর্শক নেমে পড়লেন মাঠে

পুরো বিষয়টিতে ‘বিস্মিত’ উল্লেখ করে এক্সে একটি পোস্ট দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ‘আজ সল্ট লেক স্টেডিয়ামে যে অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে, তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও বিস্মিত। হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী ও সমর্থকের সঙ্গে আমিও অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে এবং তাঁদের প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসিকে একনজর দেখতে স্টেডিয়ামের পথে রওনা হয়েছিলাম। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি লিওনেল মেসি, পাশাপাশি সব ক্রীড়াপ্রেমী ও তাঁর সমর্থকদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’

গ্যালারি ছেড়ে মাঠে ঢুকে পড়েন দর্শক
এএফপি

তদন্ত কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘আমি বিচারপতি (অব.) আশিম কুমার রায়কে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করছি, যেখানে সদস্য হিসেবে থাকবেন মুখ্য সচিব এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্যবিষয়ক দপ্তর। এই কমিটি ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করবে, দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুপারিশ করবে।’

পোস্টের শেষ দিকে আরও একবার ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন মমতা।

