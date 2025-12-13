বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ৬ কোচ, এক প্রদেশ থেকেই ৫ জন
২০২৬ বিশ্বকাপে অংশ নেবে ৪৮টি দেশ। এ পর্যন্ত ৪২টি দলের খেলা নিশ্চিত হয়েছে। বাকি আছে ছয়টি জায়গা। আগামী মার্চের প্লে–অফে এই ছয়টি জায়গাও পূরণ হবে। প্লে–অফে যে দলগুলোই উঠে আসুক না কেন, সব দলের কোচের জন্মস্থান দেখে এক চমকপ্রদ খবর জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ‘ক্লারিন’।
২০২৬ বিশ্বকাপে ৪৮ কোচের মধ্যে ৬ জন আর্জেন্টাইন কোচ থাকছেনই। তবে এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই ছয় কোচের মধ্যে পাঁচজনের জন্মই একই প্রদেশে!
ইউরোপিয়ান ও আন্তমহাদেশীয় প্লে–অফে ওঠা দলগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো দলের কোচ আর্জেন্টাইন নন। অর্থাৎ বিশ্বকাপে খেলা চূড়ান্ত করা ৪২টি দেশের মধ্যে ছয় কোচ আর্জেন্টাইন। ক্লারিনের দাবি, আর্জেন্টিনার এক প্রদেশ থেকে পাঁচ কোচের বিশ্বকাপে থাকাটা হবে সত্যিকারের এক রেকর্ড।
আর্জেন্টিনার অন্যান্য প্রদেশের মতো সান্তা ফে প্রদেশেও ফুটবল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রদেশ থেকে অনেক কিংবদন্তি ফুটবলার পেয়েছে আর্জেন্টিনা। যেমন ধরুন, সান্তা ফের রোজারিও শহরে জন্ম লিওনেল মেসির। কোচদের ক্ষেত্রেও যেন তা–ই—২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া আর্জেন্টিনার ছয় কোচের পাঁচজনই যে সান্তা ফে প্রদেশের।
কিংবদন্তি কোচের জন্ম দেওয়ায় অতীত সুনাম আছে সান্তা ফে প্রদেশের। আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জেতানো প্রয়াত কোচ সিজার লুইস মেনোত্তির জন্মস্থান রোজারিওতে। এই প্রদেশেরই পুহাতো শহরে জন্ম আর্জেন্টিনাকে ২০২২ বিশ্বকাপ জেতানো কোচ লিওনেল স্কালোনির।
২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কাটা আর্জেন্টিনার ছয় কোচের পরিচয়টা একবার দেখে নেওয়া যাক—কলম্বিয়ার কোচ নেস্তর লরেঞ্জো, উরুগুয়ে কোচ মার্সেলো বিয়েলসা, ইকুয়েডরের কোচ সেবাস্তিয়ান বেকাচ্চেচে, প্যারাগুয়ের কোচ গুস্তাভো আলভারো, যুক্তরাষ্ট্রের কোচ মরিসিও পচেত্তিনো ও আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। এই ছয় কোচের মধ্যে শুধু লরেঞ্জোর জন্ম বুয়েনস এইরেসের ভিলা সেলিনায়। তা ছাড়া বাকি পাঁচ কোচের জন্মই সান্তা ফেতে।
সান্তা ফে প্রদেশের আয়তন ১ লাখ ৩৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। আয়তনে এটা ইতালির অর্ধেকের কম। চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপেও খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এবারও অনিশ্চয়তা আছে। প্লে–অফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হবে। সে তুলনায় আর্জেন্টিনার একটি প্রদেশ থেকেই পাঁচ কোচের উপস্থিতি চমকপ্রদ ব্যাপারই।
সান্তা ফের পাঁচ কোচের মধ্যে দুজন রোজারিওর স্থানীয়—‘ম্যাডম্যান’খ্যাত বিয়েলসা ও বেকাচ্চেচে। রোজারিওর ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজে খেলেছেন বিয়েলসা। এটা হবে তাঁর তৃতীয় বিশ্বকাপ। রোজারিওর ঘরোয়া ফুটবলে খেলে ক্যারিয়ার শুরু করা বেকাচ্চেচের কোচিং ক্যারিয়ারে ইকুয়েডরই প্রথম জাতীয় দল। প্যারাগুয়ের কোচ গুস্তাভোর জন্ম সান্তা ফের রাফায়েলা শহরে। পচেত্তিনোর জন্ম একই প্রদেশের মার্ফি শহরে।
যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে সান্তা ফে প্রদেশের দুজন কোচ কিন্তু মুখোমুখিও হবেন। ‘ডি’ গ্রুপে যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে প্যারাগুয়ে। আগামী ১২ জুন রোফি স্টেডিয়ামে নিজ নিজ দলের হয়ে এই ম্যাচে মুখোমুখি হবেন পচেত্তিনো ও গুস্তাভো।