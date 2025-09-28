বাংলাদেশ

খাগড়াছড়িতে সহিংসতা বন্ধের দাবি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

খাগড়াছড়িতে সহিংসতা বন্ধের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে তারা।

আজ রোববার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব দাবি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, খাগড়াছড়ি শহরের গুইমারা বাজার ও শহরতলিতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর রোববার সন্ত্রাসীদের নির্বিচার হামলা, ঘরবাড়ি ও উপাসনালয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং গুলিতে আহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। এমন অবস্থায় অনতিবিলম্বে জাতিগত সহিংসতা বন্ধে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে তারা।

খাগড়াছড়িতে গুলিতে তিনজনের মৃত্যু

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারার মধ্যেই চলছে সড়ক অবরোধ, পরিস্থিতি থমথমে

