বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৩১ ডিসেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

সব চেষ্টা ব্যর্থ, চলে গেলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আর নেই
ছবি : তারেক রহমানের ফেসবুক পেজ থেকে

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ মঙ্গলবার সকাল সোয়া সাতটার দিকে প্রথম আলোকে জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে মোবাইলে তাঁকে জানিয়েছেন, ‘আম্মা আর নেই।’ বিস্তারিত পড়ুন...

নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তাঁর তিন আসনে কী হবে

নির্বাচনী প্রতীক ধানের শীষ হাতে খালেদা জিয়া। ১৯৯১ সালে তোলা
ছবি: লুৎফর রহমান বীনু, গণতন্ত্রের সংগ্রাম বই থেকে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তিনটি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তিনটি আসনে নতুন করে তফসিল ঘোষণা করতে হবে কি না, সেই প্রশ্ন সামনে এসেছে।
বিস্তারিত পড়ুন...

জামায়াত–এনসিপির সমঝোতার হিসাব-নিকাশ আসলেই মিলবে তো?

জামায়াত ও এনসিপির লোগো
কোলাজ: প্রথম আলো

এনসিপিরও এক বড় অংশ হয়তো অপেক্ষাই করছিল বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যাওয়ার। চলতি পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দলের ভেতরের প্রগতিশীল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অংশ পদত্যাগ করছে, অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ঘোষণা দিচ্ছে। তারাও শিখছে বাংলাদেশের রাজনীতির চরিত্র আর কখনোই সাদা-কালো হয়ে ওঠার নয়। বিস্তারিত পড়ুন...

যুদ্ধ–সংঘাত আর জেন–জিদের বিক্ষোভে উত্তাল ছিল বিশ্ব

নেপালে তরুণদের বিক্ষোভ
ছবি: রয়টার্স

ভিন্ন মহাদেশ, ভিন্ন সংস্কৃতি। লিমার নিরাপত্তাহীনতা থেকে আন্তানানারিভোর লোডশেডিং—তরুণদের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতায় ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবে ২০২৫ সালে একটি অভিন্ন অভিজ্ঞতা তাদের এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছে। আর তা হলো ‘প্রতিবাদ’। বিস্তারিত পড়ুন...

বিপিএলের আজকের দুই ম্যাচ কখন, নতুন টিকিট কি লাগবে

জয়ের পর সিলেট টাইটানস
বিসিবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করেছে বিসিবি। ম্যাচ দুটি হবে আগামীকাল। আজকের টিকিট দিয়েই দেখা যাবে ম্যাচ দুটি। নিজেদের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই তথ্য জানিয়েছে বিসিবি। তবে টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলো আগের সূচি অনুযায়ীই হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন