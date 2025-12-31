শুভ সকাল। আজ ৩১ ডিসেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ মঙ্গলবার সকাল সোয়া সাতটার দিকে প্রথম আলোকে জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে মোবাইলে তাঁকে জানিয়েছেন, 'আম্মা আর নেই।'
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তিনটি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তিনটি আসনে নতুন করে তফসিল ঘোষণা করতে হবে কি না, সেই প্রশ্ন সামনে এসেছে।
এনসিপিরও এক বড় অংশ হয়তো অপেক্ষাই করছিল বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যাওয়ার। চলতি পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দলের ভেতরের প্রগতিশীল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অংশ পদত্যাগ করছে, অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ঘোষণা দিচ্ছে। তারাও শিখছে বাংলাদেশের রাজনীতির চরিত্র আর কখনোই সাদা-কালো হয়ে ওঠার নয়।
ভিন্ন মহাদেশ, ভিন্ন সংস্কৃতি। লিমার নিরাপত্তাহীনতা থেকে আন্তানানারিভোর লোডশেডিং—তরুণদের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতায় ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবে ২০২৫ সালে একটি অভিন্ন অভিজ্ঞতা তাদের এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছে। আর তা হলো 'প্রতিবাদ'।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করেছে বিসিবি। ম্যাচ দুটি হবে আগামীকাল। আজকের টিকিট দিয়েই দেখা যাবে ম্যাচ দুটি। নিজেদের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই তথ্য জানিয়েছে বিসিবি। তবে টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলো আগের সূচি অনুযায়ীই হবে।