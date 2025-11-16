বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।

কী হবে যদি গণভোটে ‘না’ জয়ী হয়

রাজনৈতিক দলগুলোর বিপরীতমুখী অবস্থানের মধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে সংস্কার বাস্তবায়নের রূপরেখা অনুমোদন করেছে। রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে তা ইতিমধ্যে আইনি ভিত্তি পেয়েছে। প্রধান দলগুলোর সবাই খুশি না হলেও দৃশ্যত তারা এটি মেনেই নিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

‘আবর্জনার মতো লাগে’ বলে অর্ধশত বকুলগাছ কাটা সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভাজকে লাগানো অর্ধশত বকুলগাছ কেটে ফেলার ঘটনায় মো. আজমির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
ছবি: প্রথম আলো

গতকাল শনিবার রাতে বেলতলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে আজমির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম। আজ রোববার তাঁকে কুমিল্লার আদালতে পাঠানো হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালালে ভেনেজুয়েলার কি ঠেকানোর ক্ষমতা আছে, কী প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা

বিশ্বের অন্যতম অত্যাধুনিক এবং সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরি জেরাল্ড ফোর্ড
ছবি: রয়টার্স ফাইল ছবি

নিজস্ব উপকূলে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ সেনাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে গত মঙ্গলবার সারা দেশে বড় পরিসরে সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দেয় ভেনেজুয়েলা। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রও ‘সাউদার্ন স্পিয়ার’ নামে একটি অভিযান ঘোষণা করেছে। তারা বলছে, পশ্চিম গোলার্ধে ‘মাদক চোরাচালানকারীদের’ লক্ষ্য করে এ অভিযান চালানো হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা; মেহজাবীন বলছেন, ভিত্তিহীন মামলা

মেহজাবীন চৌধুরী
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে

শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে করা এক মামলায় মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে ঢাকার আদালত থেকে। তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন। বিস্তারিত পড়ুন...

৯৩ রানে অলআউট ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার ১৫ বছরের অপেক্ষার অবসান

২০১০ সালের পর ভারতে টেস্ট জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা
এএফপি

টেম্বা বাভুমার সাহস আছে বলতে হবে। কলকাতা টেস্টে জিততে ভারতের তখনো দরকার ৪৭ রান। হাতে ৩ উইকেট। খাতা–কলমে ৩ উইকেট থাকলেও আসলে উইকেট ছিল ২টি। কারণ, ঘাড়ের সমস্যায় শুবমান গিল হাসপাতালে। বিস্তারিত পড়ুন...

