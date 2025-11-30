যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হল-মার্ক গ্রুপের এমডি তানভীর মাহমুদ মারা গেছেন
সোনালী ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতির মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হল-মার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর মাহমুদ (৫৫) মারা গেছেন। শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সূত্রে জানা গেছে, তানভীর মাহমুদ দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সমস্যা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য জটিল শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। পরে শনিবার বেলা দেড়টার দিকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তাঁকে ভর্তির পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী বিকেল চারটার দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি মারা যান।
হাসপাতালে তানভীর মাহমুদের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, তানভীর মাহমুদ হাসপাতালের ৬০২ নম্বর ওয়ার্ডে কারা হেফাজতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।