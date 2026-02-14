গুলশান কার্যালয়ে তারেক রহমানকে নেতা–কর্মীদের শুভেচ্ছা

গুলশান কার্যালয়ে তারেক রহমানকে নেতা–কর্মীদের শুভেচ্ছা
রাজধানীর গুলশানে কার্যালয়ে এসেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার বেলা পৌনে ১টার দিকে তিনি কার্যালয়ে যান।
সকাল থেকে নেতা–কর্মীরা ফুল হাতে শুভেচ্ছা জানাতে কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও জ্যেষ্ঠ নেতারা কার্যালয়ে ঢুকেছেন।
সরেজমিনে কার্যালয়ের সামনে গিয়ে দেখা যায়, নিরাপত্তার কারণে কার্যালয়ের ভেতরে সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ফুল নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসা জ্যেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ নেতা, নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং তাঁদের সীমিতসংখ্যক প্রতিনিধিরা শুধু ভেতরে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছেন। অন্য নেতা-কর্মীরা বাইরে রয়েছেন।
বেলা ১১টার দিকে বিএনপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়াল কার্যালয়ে আসেন। সোয়া ১১টার দিকে আসেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।
দুপুর ১২টায় রাঙামাটি আসন থেকে বিএনপির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য দীপেন দেওয়ান তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কার্যালয়ে আসেন। সাড়ে ১২টার দিকে বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন সেখানে আসেন।
দুপুরের দিকে সিএসএফ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কার্যালয়ে দেখা যায়। নেতা-কর্মীরা ফটকের একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন।
বেলা পৌনে একটার দিকে তারেক রহমানের গাড়িবহর কার্যালয়ের সামনে এসে পৌঁছায়। এ সময় বাইরে অপেক্ষমাণ নেতা-কর্মীরা হাত নেড়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান।
বেলা সোয়া একটার দিকে কার্যালয়ে ঢোকেন ঢাকা-১৩ আসনের বিএনপি সমর্থিত নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ববি হাজ্জাজ। বেলা দেড়টায় আসেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং কক্সবাজার-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি কার্যালয়ে ঢুকে যান।