সোনার দাম আবার বাড়ছে

সোনার দাম আবার বাড়ছে
দেশের বাজারে সোনার দাম গত শুক্রবার ভরিতে সর্বোচ্চ এক হাজার ৫০ টাকা কমেছিল। আজ শনিবার দাম আবার এক হাজার ৫০ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা এল। এতে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হচ্ছে ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৫৬ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ শনিবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। নতুন এ দাম আগামীকাল রোববার থেকে কার্যকর হবে।
নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল রোববার থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৫৬ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৩৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৪৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার বেড়ে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৪২৩ টাকায় বিক্রি হবে।
আজ শনিবার পর্যন্ত দেশের বাজারে ২২ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ২৬ হাজার ৮০৭ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ১৬ হাজার ৪৮৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৫ হাজার ৫৭৪ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৫৪ হাজার ৬৬৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সে হিসাবে আগামীকাল রোববার থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ৪৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৫০ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ৮৭৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনায় ৭৫৮ টাকা দাম বাড়বে।
রুপার দামে কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৫ হাজার ৫৪০ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটে ৩৫০ টাকা দাম ৫ হাজার ৩০৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৪ হাজার ৫৪৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির রুপার ভরি ৩ হাজার ৩৮৩ টাকা।