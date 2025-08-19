ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের টিকা দিল ইউসিবি
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সন্ধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখা যৌথ উদ্যোগে কলেজের প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থীর জন্য হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন বা টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইউসিবি এই তথ্য জানিয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার শামসুল আলম খান মিলন অডিটরিয়ামে এই টিকা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. কামরুল আলম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফারুক আহমেদ ও নিওনেটাল সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুল হানিফ (তাবলু)।
এ ছাড়া ইউসিবির চিফ কমিউনিকেশন অফিসার জীশান কিংশুক হকসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সন্ধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিটের সভাপতি ইশতিয়াক মোহাম্মদ তাসকিন ও সাধারণ সম্পাদক দিপ্ত নূর কল্লোল। অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেমপল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিডনি রোগ বিভাগের অধ্যাপক জিয়া উদ্দিন আহমেদ।
ইউসিবির চিফ কমিউনিকেশন অফিসার জীশান কিংশুক হক বলেন, ‘মেডিকেল শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন একটি মহৎ উদ্যোগে আমরা পাশে থাকতে পেরে গর্বিত।’