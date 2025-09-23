আগামী নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে পুলিশের জন্য ৪০ হাজার ‘বডি ক্যামেরা’ কিনছে সরকার

আগামী নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে পুলিশের জন্য ৪০ হাজার ‘বডি ক্যামেরা’ কিনছে সরকার
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে পুলিশের জন্য ৪০ হাজার ‘বডি ক্যামেরা’ কেনা হচ্ছে। আজ মঙ্গলবার অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক–বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ–বিষয়ক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘পুলিশের এই ক্যামেরা লাগবে। এ প্রস্তাব আমরা অনুমোদন করেছি। দ্রুত এসব যন্ত্রপাতি আনতে হবে।’
এই বডি ক্যামেরা আনতে কত টাকা খরচ হবে, তা জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘খরচের বিষয়টি এখন নাই বললাম। নির্দিষ্ট করে এখন বলতে পারব না। এটা সংগ্রহ করা হবে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মাধ্যমে। দরপত্র আহ্বান করে আনতে গেলে মান ও দামের বিষয় থাকে। এখন ইউএনডিপি মান ও দামের নিশ্চয়তা দেবে।’
এসব বডি ক্যামেরা কিনতে অর্থায়ন কে করছে, তা জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশ সরকারের টাকায় এই ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা আনা হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা করবে। নির্বাচন খাতের ব্যয় থেকে এটা মেটানো হবে। আমরা পুলিশকে দিচ্ছি, নির্বাচন কমিশনকে নয়। নির্বাচনের জন্য যা যা দরকার, সেটার কোনো কমতি হবে না।’
টাকা দেবে সরকার, তাহলে ইউএনডিপির মাধ্যমে কেন কেনা হবে? সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন করা হলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘টাকা দেবে সরকার, কিন্তু কিনতে হবে বেসরকারি খাত থেকে। স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য ইউএনডিপির মাধ্যমে কেনা হবে।’