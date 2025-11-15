শিল্প

দেশে আসছে এমজির নতুন মডেলের হাইব্রিড প্লাস ও প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এমজি'র এইচএস মডেলের গাড়িছবি: র‍্যানকন ব্রিটিশ মোটরস লিমিটেডের সৌজন্য

যুক্তরাজ্যের গাড়ির ব্র্যান্ড এমজি বাংলাদেশের বাজারে ‘এইচএস’ সিরিজের নতুন মডেলের গাড়ি আনতে চলেছে। নতুন মডেলের এই সিরিজে থাকবে প্লাগ-ইন হাইব্রিড ও হাইব্রিড প্লাস এ দুটি মডেল। প্লাগ-ইন হাইব্রিড মডেলের গাড়ি শুধু বিদ্যুৎ ব্যবহার করেও চলতে পারে। আবার বিদ্যুৎ এবং জ্বালনি এই দুই মাধ্যম ব্যবহার করেও চলতে পারে। আর হাইব্রিড প্লাস মডেলের গাড়ি চলবে ব্যাটারি ও জ্বালানি দুটোই ব্যবহার করে।

দেশের বাজারে এমজি গাড়ি বাজারজাত করছে র‍্যানকন ব্রিটিশ মোটরস লিমিটেড। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে র‍্যানকন। এতে বলা হয়, এমজির এইচএস মডেলের প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়িটি এক চার্জে ১২০ কিলোমিটারের বেশি চলতে পারবে। আর এক চার্জ ও ফুল ট্যাংক জ্বালানিতে চলতে পারবে ১ হাজার কিলোমিটারের বেশি। জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে জোর দিয়ে এমজি এইচএস মডলের নতুন হাইব্রিড সিরিজ তৈরি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্লাগ-ইন হাইব্রিড প্রযুক্তির গাড়ি স্বল্প দূরত্ব পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য শুধু বিদ্যুৎ ব্যবহার করেই চলতে পারবে। এতে কোনো কার্বন নিঃসরণ হবে না। অন্যদিকে হাইব্রিড প্লাস মডেলে রয়েছে স্মার্ট ডুয়ালমোড পাওয়ার সিস্টেম, যা বিদ্যুৎ ও পেট্রোল ব্যবহারের সমন্বয় করবে।

র‍্যানকন গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক (অটো ডিভিশন ২) মোস্তাফিজুর রশিদ বলেন, এমজির এই মডেলের গাড়ি জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। এই গাড়িতে থাকবে পাঁচ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। আর তিন বছরের ফ্রি সার্ভিস। এই মডেলের প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি চালাতে মাসে সর্বোচ্চ দেড় থেকে দুই হাজার টাকা খরেচ হবে। নতুন মডেলের প্লাগ–ইন হাইব্রিড ও হাইব্রিড প্লাস গাড়ির দাম এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। তবে প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ির দাম পড়তে পারে ৬০ লাখ টাকার নিচে। অন্যদিকে হাইব্রিড প্লাস ধরনের গাড়ির দাম পড়বে ৫০ লাখ টাকার কম।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আন্তর্জাতিক পরিসরে এমজি এইচএস একাধিক পুরস্কার পেয়েছে। ‘হোয়াট কার? অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’-এ সেরা প্লাগ-ইন হাইব্রিড ও পারিবারিক ব্যবহারে সেরা এসইউভি এবং ‘অটোকার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’-এ বেস্ট ম্যানুফ্যাকচারার স্বীকৃতি পেয়েছে ব্র্যান্ডটি। দেশজুড়ে কোম্পানির সব বিক্রয়কেন্দ্র ও অনুমোদিত পরিবেশকদের কাছ থেকে এমজি এইচএসের এ দুটি সংস্করণের গাড়ির আগাম বুকিং দেওয়া যাবে।

