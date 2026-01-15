গার্মেন্ট অ্যান্ড বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

গার্মেন্ট অ্যান্ড বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি
বাংলাদেশ গার্মেন্ট অ্যান্ড বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিবিএ) দ্বিবার্ষিক কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনে জয় পেয়েছে ভিশনারি অ্যালায়েন্স। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ভিশনারি অ্যালায়েন্সের আবদুল হামিদ।
২০২৬-২৮ মেয়াদে এই নতুন কমিটি হলো। সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরা ক্লাবে এ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়।
সভাপতি পদে ভিশনারি অ্যালায়েন্সের আবদুল হামিদ ৪০৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেড ফোরামের মফিজ উল্লাহ পেয়েছেন ৮৪ ভোট। জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ভিশনারি অ্যালায়েন্সের জাকির হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন।
সহসভাপতি পদে নির্বাচিত অন্যরা হলেন—এ কে এম সাইফুর রহমান, রোমান মিয়া, এমদাদুল হক মিয়াজী, ফজলুল হক, ইনামুল কবির, আশিকুর রহমান, আবদুল্লাহ আল মামুন।
পরিচালক পদে নির্বাচিত হয়েছেন কামরুল হাসান, মোকাদ্দেশ হোসেন চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন, আবুল হোসাইন, এনায়েত হোসেন, রেজাওয়ানুল হক সিরাজী, আবুল হাসনাৎ মোহাম্মদ সালেউজজামান, আ হ ম কামরুজ্জামান চৌধুরী, ইসরাত জাহান, শাহীনুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান ও শাহাদাত খন্দকার।