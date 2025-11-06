মিরসরাইয়ে ১১ কোটি ডলারের বিনিয়োগ করবে চারটি প্রতিষ্ঠান

মিরসরাইয়ে ১১ কোটি ডলারের বিনিয়োগ করবে চারটি প্রতিষ্ঠান
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১১ কোটি ১৩ লাখ ডলার বিনিয়োগ করবে দেশি-বিদেশি চারটি প্রতিষ্ঠান। তারা জুতা, চামড়া প্রক্রিয়াজাত ও তৈরি পোশাক খাতের সরঞ্জাম উৎপাদনে শিল্পকারখানা এবং পণ্য পরীক্ষাগার স্থাপনে এই বিনিয়োগ করবে। এতে সাড়ে ৭ হাজারের বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। চারটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)।
আজ বৃহস্পতিবার বেপজা কমপ্লেক্সে চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন। বেপজার পক্ষে সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর চুক্তিতে সই করেন। অন্যদিকে তাই মা শুজ (বিডি) কোম্পানির চেয়ারম্যান লিয়াও ওয়েইজুন, বাংলাদেশ সংশিন লেদার কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক ঝাং গুয়াংজিন, অ্যানরে হোল্ডিং (বিডি) কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক হু জিনলিন, র্যাপটক্স ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোর্শেদ খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।
চারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগটি চীনের তাই মা শুজ (বিডি) কোম্পানির। তারা ৫ কোটি ৫১ লাখ ডলার বিনিয়োগে একটি জুতা তৈরির কারখানা স্থাপন করবে। কারখানাটিতে বছরে ৭০ লাখ জোড়া জুতা উৎপাদিত হবে। ৫ হাজার ৯০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশ সংশিন লেদার কোম্পানি ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা করবে। প্রতিষ্ঠানটি ক্রাস্ট লেদার থেকে বছরে ৩ কোটি ৬০ লাখ বর্গফুট ফিনিশড লেদার উৎপাদন করবে। এতে পাঁচ শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে।
চীন-সিঙ্গাপুর মালিকানাধীন অ্যানরে হোল্ডিং (বিডি) কোম্পানি ২ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে একটি সেবামুখী পরীক্ষাগার স্থাপন করবে। এটি বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্য ও কাঁচামালের মান পরীক্ষার সুবিধা প্রদান করবে। এতে ৭৭০ জন বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান র্যাপটক্স ইন্ডাস্ট্রিজ ১ কোটি ১২ লাখ ডলারের বিনিয়োগে তৈরি পোশাকশিল্পের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উৎপাদন করবে। এতে কর্মসংস্থান হবে ৪৫৭ জনের।