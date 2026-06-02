সোনার দাম ভরিতে কমল ৩,২৬৬ টাকা
বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমায় দেশেও দর সমন্বয় করছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। তাতে দেশের বাজারে ভরিতে সোনার দাম কমেছে ৩ হাজার ২৬৬ টাকা। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সোনার নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে সোনার দাম কমানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। সর্বশেষ ঈদের আগে ২৫ মে সোনার দাম বেড়েছিল ২ হাজার ১৫৮ টাকা।
নতুন দাম অনুযায়ী, ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম কমে হয়েছে ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৫৫ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ৩ হাজার ১৪৯ টাকা কমে হয়েছে ২ লাখ ২৪ হাজার ১৮২ টাকা।
এ ছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ হাজার ৬৮৩ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯২ হাজার ১৬৪ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ২ হাজার ২১৬ টাকা কমে হয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৪৭৩ টাকা।
২০২৫ সালে বিশ্ববাজারে সোনার দাম ৭০ শতাংশ বেড়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সোনার দাম সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতায় ওঠে। চলমান ইরান-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে সোনার দাম বাড়েনি; বরং কমেছে। গত ৩০ দিনে বিশ্ববাজারে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৪৭ ডলার কমেছে। যদিও আজ বিশ্ববাজারে দাম বেড়েছে, কয়েক দিন ধরে দাম কমার কারণে আজ সোনার দাম সমন্বয় করা হয়েছে।
আজ বিশ্ববাজারে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৩৭ ডলার বেড়েছে। সোনার দাম এখন আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৫১৪ ডলার। যদিও চলতি বছরের শুরুতে সোনার দাম ৫ হাজার ডলারের ওপরে ছিল।
আজ সোনার দাম বাড়লেও চলমান যুদ্ধের মধ্যে বিশ্ববাজারে সোনার দাম খুব একটা বাড়বে, তেমন পূর্বাভাস নেই।