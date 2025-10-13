১৩ দিনে পাঁচবার বাড়ল সোনার দাম, ভরি প্রায় ২ লাখ ১৪ হাজার টাকা

১৩ দিনে পাঁচবার বাড়ল সোনার দাম, ভরি প্রায় ২ লাখ ১৪ হাজার টাকা
দেশের বাজারে আবারও বেড়েছে সোনার দাম। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে আবার সোনার দাম ভরিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা বাড়ছে। এ নিয়ে দেশের বাজারে চলতি মাসের প্রথম ১৩ দিনে পঞ্চমবারের মতো সোনার দাম বাড়ল। এর ফলে সোনার সর্বোচ্চ দামের আরেকটি নতুন রেকর্ড হলো।
এবার একবারেই সোনার ভরিপ্রতি দাম বাড়ছে ৪ হাজার ৬১৮ টাকা। তাতে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে প্রতি ভরি ভালো মানের তথা ২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে প্রায় ২ লাখ ১৪ হাজার টাকায় দাঁড়াবে, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এদিকে সোনার দামের পাশাপাশি রুপার দামও বাড়ছে। তাতে ভালো মানের এক ভরি রুপার দাম দাঁড়াবে ৬ হাজার ২০৫ টাকা, যা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি।
আজ সোমবার রাতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) সোনার দাম সমন্বয়ের এই ঘোষণা দিয়েছে। নতুন দর কাল মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে। দাম বাড়ানোর পেছনে জুয়েলার্স সমিতি বরাবরের মতো তেজাবি সোনার (খাঁটি সোনা) মূল্যবৃদ্ধির কথা বলছে। মূলত বৈশ্বিক বাজারে টানা মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারেও সোনার দাম বাড়ছে বলে মনে করা হয়।
চলতি মাসে পাঁচ দফা সোনার দাম বাড়িয়েছে জুয়েলার্স সমিতি। তার মধ্যে গত মঙ্গলবার সোনার দাম ভরিতে দুই লাখ টাকার মাইলফলকে পৌঁছায়। অথচ ২৬ মাস আগে দেশে সোনার দাম ছিল ১ লাখ টাকা ভরি।
সোনার মূল্যবৃদ্ধির কারণে কাল থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ১৩ হাজার ৭১৯ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৪ হাজার ৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭৪ হাজার ৮৫৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হবে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৫২০ টাকায়।
আজ সোমবার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৯ হাজার ৫৯৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৪২ হাজার ৩০১ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ৪ হাজার ৬১৮ টাকা, ২১ ক্যারেটে ৪ হাজার ৪০৯ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ৩ হাজার ৭৬৭ টাকা বাড়বে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বাড়বে ভরিতে ৩ হাজার ২১৯ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্য অনুযায়ী, মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কাল থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৬ হাজার ২০৫ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট রুপা ৫ হাজার ৯১৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট রুপা ৫ হাজার ৭৪ এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম বেড়ে হবে ৩ হাজার ৮০২ টাকা ভরি। কাল থেকে ২২ ক্যারেট রুপার দাম ভরিতে ১ হাজার ২৫৪ টাকা বাড়ছে।