বাংলাদেশে আইএলওর নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর পেয়েছে বাংলাদেশ। তাঁর নাম ম্যাক্স টুনন। গতকাল বুধবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের কাছে তিনি পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। আইএলওর বিদায়ী কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পাউতিয়ানেনের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। আইএলও বাংলাদেশ কার্যালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
ঢাকায় দায়িত্ব নেওয়ার আগে ম্যাক্স টুনন কাতারের দোহায় আইএলও কার্যালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কাতারে একটি বিস্তৃত শ্রমসংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করার দায়িত্বও পালন করেন তিনি। এ ছাড়া তিনি ব্যাংকক, নয়াদিল্লি, বেইজিংসহ আইএলওর বিভিন্ন কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেছেন, বাংলাদেশের সরকার ও সামাজিক অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন তিনি। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা শুধু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য আরও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা নয়, বরং বাংলাদেশের বিনিয়োগ আকর্ষণের সক্ষমতাও বাড়াবে।’
ম্যাক্স টুনন বলেন, ‘প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ-তরুণী শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে বাংলাদেশে। এ দেশে শোভন কর্মসংস্থানের এজেন্ডা এখন জরুরি। তাই আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যৌথভাবে কাজ করলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।’
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আইএলও বাংলাদেশ সরকার ও এর ত্রিপক্ষীয় অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে শ্রম আইন পর্যালোচনা ও সংশোধন, শ্রম অধিকার, পেশাগত নিরাপত্তা এবং আইন প্রয়োগে কারিগরি ও নীতিগত সহায়তা দিয়ে আসছে।